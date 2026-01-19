부실금고 신속 구조조정 상반기 합동검사 16개→35개

[헤럴드경제=정호원 기자] 대규모 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 대출 여파로 건전성에 타격을 입은 새마을금고를 정상화하기 위해 정부가 올해 구조조정과 기관 합동검사를 대폭 확대한다.

행정안전부, 금융위원회, 금융감독원, 예금보험공사 등 관계기관은 새마을금고가 금융시장의 불안 요인으로 작용하지 않도록 건전성을 획기적으로 개선하겠다고 19일 밝혔다.

행안부에 따르면 이들 기관은 적기시정조치 등 적극적인 감독권을 활용해 부실금고를 보다 신속하게 구조조정을 할 계획이다. 적기시정조치는 당국이 부실 위험 금융사에 내리는 경영개선 조치(권고·요구·명령)다.

2023년 7월 새마을금고 인출사태가 벌어진 이후 2025년 말까지 당국은 총 42개 부실금고를 합병한 바 있다. 지난 2023년 7월~12월 5개, 2024년 12개, 2025년 25개 등이다.

행안부와 금융당국은 합동검사도 대폭 확대한다. 검사 대상 금고 수를 지난해 32개에서 올해 57개로 늘린다. 특별관리 기간인 상반기에는 합동검사 대상을 35개로 확대해 지난해 상반기(16곳) 대비 2배 이상 늘릴 계획이다.

행안부 등 관계기관은 새마을금고의 경영실적을 개선하고, 신인도를 높이기 위해 지난해 말부터 건전성 특별관리 기간을 운영 중이다. 특별관리 기간에는 ▷연체율 ▷예수금·유동성 ▷손실 ▷부실금고 구조조정 등의 관리 현황을 상시 점검한다. 또한 지역별·금고별 건전성 개선 목표를 부여하고 부진한 곳은 현장점검, 경영진 면담, 확약서 징구 등을 통해 경영실적을 달성할 수 있도록 강도 높은 지도를 하고 있다. 아울러 행안부와 금융당국 간 건전성 관리·감독 공조 체계를 강화하기 위해 합동 특별관리 태스크포스(TF)도 가동했다.

한편 관계기관은 새마을금고의 정체성 회복을 위한 제도개선 후속 조치도 지속 추진할 방침이다. 지난해 22일 행안부와 새마을금고가 상호금융정책협의회에서 마련한 상호금융권 제도개선 방안의 후속 조치를 추진한다. 추진 방안으로는 ▷중앙회 리스크관리 역량 제고 ▷금고 건전성 관리 강화 ▷여신 포트폴리오 개선 유도 ▷금고 지배구조 및 내부통제 개선이 있다.