방탈출 주제 체험·AI 활용 윤리 딜레마 등 참여형 프로그램 운영…“준법 의식 되새겨”

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 지난 16일 임직원의 준법 의식을 높이고, 윤리경영 문화를 확산하기 위한 ‘2026 컴플러스 데이(Complus Day)’를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 최근 금융권의 내부통제 강화 기조에 발맞춰 임직원들에게 올바른 준법 의식을 확산하기 위해 마련됐다.

지난해 신설된 컴플러스 데이는 컴플라이언스(Compliance)와 플러스(Plus)의 합성어로, 고객과 임직원에게 플러스가 되는 준법 문화의 날이라는 의미를 담고 있다. 올해는 컴플라이언스팀과 소비자정책팀, 정보보호최고책임자(CISO) 등 내부통제 관련 부서들이 함께 참여해 ‘디지털 시대의 올바른 컴플라이언스’라는 주제로 운영됐다.

행사는 두 개의 세션으로 구성됐다. 본사 33층에서 진행된 ‘미션, 컴플러스’는 방탈출 콘셉트로 마련된 여러 부스에서 임직원들이 체험하며 내부통제 기준을 익히는 프로그램이다. ‘마빈스 초이스’에서는 참석자들이 윤리적 딜레마 상황 속에서 특정 성향으로 학습된 인공지능(AI)과 최고경영자(CEO)의 선택을 예측해 보며, 디지털 기술 활용 시 올바른 윤리의식의 중요성을 되새겼다. ‘마빈’은 이문화 삼성화재 사장의 영어 이름이다.

이 사장은 “디지털 시대의 컴플라이언스는 안전한 성장을 가속하는 정교한 조타장치”라며 “꾸준한 준법윤리 실천을 통해 흔들림 없는 삼성화재의 중심축이 돼 달라”고 임직원들에게 당부했다.

한편 삼성화재는 일상 속 내부통제를 자연스럽게 습관화하기 위한 ‘컴플히어로즈 주간’도 함께 운영하고 있다. ‘나와 우리를 지키는 하루 10분 습관 만들기’라는 주제로 공통된 항목을 선정해 스스로 점검하는 시간을 보낸다.

삼성화재 준법지원파트 관계자는 “금융업계 전반에서 소비자보호와 내부통제 강화 기조가 계속되고 있다”며 “”앞으로도 고객과 사회로부터 신뢰받는 보험사가 될 수 있도록 윤리경영을 실천해 나가겠다“고 말했다.