[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 19일 ‘2026년 관광두레’ 신규 사업지역으로 경기 광명시, 충남 서천군, 전남 해남군, 울산 중구, 강원 철원군 등 5곳을 선정했다. 아울러 여기서 활동할 관광두레 피디(PD) 5명을 정했다.

‘관광두레’는 지역 주민공동체가 관광두레 피디와 함께 지역의 관광 문제를 스스로 해결하고, 숙박, 식음, 여행, 체험 등의 분야에서 자율적으로 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업을 운영하는 주민 주도형 관광 정책 사업이다.

관광두레 공모에는 33개 지역과 관광두레 피디 후보자 60명이 지원했다. 문체부와 관광공사는 관광두레 피디 후보자의 전문성과 지역 이해도 및 현장성, 사업화 및 성과 창출 역량, 지자체와의 협력 계획 등을 기준으로 1,2차 평가를 거쳐 이같이 정했다.

각 지역에서 주민공동체를 발굴하고 자생력 있는 관광사업체를 성장시킬수 있도록, 문체부는 최대 5년간 피디 활동비와 역량 강화 교육 등을 종합적으로 제공한다. 또한, 관광사업체에는 창업 교육과 상담(컨설팅), 판로 개척 등을 지원할 예정이다.

관광두레는 2013년에 시작돼 2025년까지 147개 지역에서 피디 195명, 지역 주민사업체 998개를 발굴, 육성함으로써 지속 가능한 지역관광 성과를 확산하고 지역경제를 활성화했다.