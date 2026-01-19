트루스소셜에 ‘관세 왕·미스터 관세’ 이미지 공개 경제 정책 넘어 외교 압박 수단으로 관세 상징화

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 정책을 자신의 정치적 상징으로 전면에 내세우고 있다. 소셜미디어를 통해 스스로를 ‘관세왕’, ‘미스터 관세’로 명명하며 관세를 국민에게 이익을 주는 핵심 수단으로 부각하는 동시에, 대외 압박 카드로도 적극 활용하는 모습이다.

트럼프 대통령은 지난 16일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜에 백악관 집무실에서 촬영한 흑백 사진을 게시하며 사진 상단에 ‘관세 왕’이라는 문구를 넣었다. 같은 사진을 다시 올리면서 표현만 ‘미스터 관세’로 바꿔 게시하기도 했다. 해당 이미지는 백악관 공식 엑스 계정을 통해서도 공유됐다.

트럼프 대통령은 취임 이후 관세를 단순한 무역 정책을 넘어 외교 수단으로 활용해 왔다. 그는 미국의 무역 적자를 ‘국가적 비상사태’로 규정하며, 각국에 상호 관세를 부과하는 전략을 핵심 축으로 삼고 있다. 특히 대통령에게 폭넓은 관세 부과 권한을 부여하는 국제비상경제권한법을 근거로 한 조치의 적법성에 대해 미 연방대법원의 판단이 남아 있는 상황에서도, 관세의 효과를 직접 강조하며 여론전을 이어가고 있다.

최근 백악관에서 열린 농촌 보건 투자 관련 회의에서도 트럼프 대통령은 “글로벌 제약사들이 처방약 가격을 낮추기로 한 결정은 관세 압박 때문”이라고 주장했다. 관세가 해외 기업의 미국 내 투자와 일자리 창출로 이어져 결국 국민에게 이익이 돌아간다는 논리다.

관세는 외교 현안에서도 압박 수단으로 동원되고 있다. 트럼프 대통령은 그린란드 문제와 관련해 협조하지 않는 국가들에 대해 관세 부과 가능성을 거론했고, 이란 정권을 압박하기 위해 이란과 거래하는 모든 국가에 25%의 대미 관세를 부과할 수 있다고 언급했다. 관세를 외교적 협상의 전면에 내세운 셈이다.

실제로 그는 17일 그린란드 병합 구상과 관련해 영국·프랑스 등 8개 국가를 상대로 2월 1일부터 10%, 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 해당 국가들은 모두 나토 회원국으로, 관세 위협이 동맹 관계 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

트럼프 대통령이 관세를 정책 도구를 넘어 정치적 브랜드로까지 끌어올리면서, 향후 무역과 외교 전반에서 관세를 둘러싼 긴장과 파장이 이어질 가능성도 커지고 있다.