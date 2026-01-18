[헤럴드경제=김현일 기자] 오는 6월 지방선거를 앞두고 광역단체장 후보군에 오른 인물들이 잇달아 통합론을 강조하고 나섰다.

김영록 전남지사는 18일 전남 나주 한국에너지공과대학교 대강당에서 열린 ‘김영록 진심 정치’ 북콘서트에서 “신속하게 진행되는 (광주·전남) 통합 절차에 걱정과 우려하는 지역민들이 있지만 지금까지 쌓아온 광주·전남의 역량과 지혜, 신뢰와 애정으로 충분히 극복해낼 수 있다고 믿는다”고 말했다.

그러면서 “첨단 미래 산업이 지역에 있어 젊은이들이 좋은 일자리를 찾아 정착했으면 하는 바람”이라며 “광주·전남의 대통합을 통해 대부흥으로 이끌어 전례 없는 새 역사를 열어가겠다”고 밝혔다.

이날 북콘서트에는 권노갑 더불어민주당 상임고문과 허경만 전 전남도지사, 박광태 전 광주시장, 박준영 전 전남지사, 송영길 소나무당 대표, 강기정 광주시장, 민주당 박지원·문금주·김문수·정진욱·안도걸·정준호 의원, 김태균 전남도의회 의장, 김대중 전남교육감 등이 참석했다.

광주·전남 통합단체장 출마가 예상되는 민형배(광주 광산을) 더불어민주당 의원도 같은 날 조선대학교 e스포츠경기장(해오름관)에서 신간 ‘길은 있다’ 출판기념회를 열었다.

민 의원은 출판기념회에서 지역 혁신기업 사례를 직접 소개하며 광주·전남은 통합을 통해 새로운 성장의 길을 열 수 있다고 강조했다.

민 의원은 “이재명 대통령과 함께 통합 광주·전남의 길을 여는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

대구·경북 통합론도 재점화되고 있다.

이철우 경북도지사는 이날 페이스북에 올린 글에서 “행정통합은 오래 준비한 TK(대구·경북)가 동참해야 제대로 진행된다”고 밝혔다.

그는 “중앙정부 고위 인사에게 확인해보니 정부가 (지원하기로) 밝힌 연간 5조원 가운데 단순히 이양되는 사업비는 일부에 불과하고, 대부분은 지방이 자율적으로 쓸 수 있는 포괄보조금 형태로 지원된다”고 밝혔다.

이어 “각종 특례를 좀 더 챙긴다면 이번이 대구·경북의 판을 바꿀 실질적인 대전환의 기회가 될 수 있는 만큼 대구시장 권한대행을 만나고 도의원들과 상의하겠다. 도민의 의견을 폭넓게 듣고 국회의원과도 충분히 상의하겠다”고 덧붙였다.

이 지사는 “대구·경북 통합 과정에서 낙후지역이 손해를 보거나 피해를 감내하는 일이 없도록 하고, 균형 발전을 확고히 해 TK공항 조기건설 등 대구·경북 전체가 세계로 뻗어 나갈 수 있는 새로운 전기를 마련해야 한다”고 강조했다.

대구시와 경북도는 2020년과 2024년 두 차례에 걸쳐 행정 통합을 시도했으나 성과가 없었다.

당시 통합 청사 위치와 시군 기능·권한에 대한 논란이 이어졌고, 경북 북부지역에서 “대구에 흡수될 것”이라는 우려로 반대가 있었다.

홍준표 전 시장이 지난해 대선 출마를 위해 사퇴하면서 권한대행 체제인 대구시는 아직 신중한 입장이다.

대구시는 이날 오후 기자들에게 문자메시지를 보내 “대구·경북 통합과 관련해 대구시의 입장을 조만간 정리해 제공하겠다. 대구시 입장과 관련한 추측성 보도 등을 자제해 달라”고 했다.