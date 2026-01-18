20일 강선우 소환 앞두고 사실관계 파악 각자 입장 엇갈려 대질조사 가능성도

[헤럴드경제=김현일 기자] 경찰이 강선우 의원을 둘러싼 ‘1억원 공천헌금’ 의혹의 핵심 인물들을 18일 나란히 불러들였다. 오는 20일 강 의원 소환 조사를 앞두고 사실관계 정리에 주력하는 모습이다.

김경 서울시의원은 이날 오전 10시 4분 서울경찰청 마포청사에 출석하는 길에 취재진 앞에서 “제가 하지 않은 진술과 추측성 보도가 너무 난무하고 있다. 개인적으로 안타깝게 생각한다”고 주장했다.

그는 “성실히 수사에 임하고 있다. 책임 있는 자세로 임하고 있다”며 “결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다. 거듭 죄송하다”고 덧붙였다.

김 시의원은 어떤 진술과 보도가 추측성이냐는 질문에는 답하지 않았다.

이날 오후 7시부터는 강 의원의 보좌관이자 사무국장이었던 남모 씨가 피의자 신분으로 출석했다.

오후 7시 8분께 청사 앞에 도착한 남씨는 ‘김 시의원에게 공천헌금을 먼저 제안한 게 맞느냐’, ‘1억원을 건네는 현장에 강 의원과 함께 있었느냐’는 등의 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다.

이날 마포청사에 김 시의원과 남씨가 나란히 출석하면서 대질신문 가능성이 거론된다.

김 시의원은 그동안 조사에서 공천헌금을 처음 제안한 게 남씨라고 주장해왔다. 2022년 지방선거 출마지를 고려하던 중 남씨가 강 의원의 상황을 설명하며 ‘한 장’이라는 액수까지 요구했다는 것이다.

하지만 남씨는 공천헌금에 대해선 모른다는 입장인 것으로 알려졌다. 강 의원과 함께 김 시의원을 만난 적은 있지만 잠시 자리를 비워 돈이 오간 사실을 몰랐고, 이후 강 의원의 지시로 정체 모를 물건을 차에 옮긴 적만 있다는 것이다.

반면, 강 의원은 아예 돈거래는 김 시의원과 남씨 사이에 있었던 일이라며 선을 그었다. 자신은 사후 보고를 받고 즉시 반환을 지시했다는 입장을 밝혀왔다.

세 명 모두 각자 입장에 유리한 진술을 고수하고 있어 명확한 실체 파악이 이번 사건 조사의 핵심으로 꼽힌다.

강 의원이 뇌물수수를 인정한다면 특정범죄 가중처벌법에 따른 중죄가 예상되고, 돈을 건넨 김 시의원도 무거운 처벌이 불가피하다. 강 의원 전 보좌관 남씨는 부정한 자금을 요구하고 전달한 중간책으로서 공범으로 처벌될 수 있다.

김 시의원은 앞서 경찰 조사가 시작되자 돌연 미국으로 출국하고, 텔레그램을 탈퇴했다가 재가입한 데 이어 휴대전화까지 교체 내지 폐기했다는 의혹을 받았다.