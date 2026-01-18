[헤럴드경제=나은정 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 이른바 당원게시판(당게) 사태로 윤리위에서 제명 처분을 받은 것을 놓고 당내 갈등이 계속되자 18일 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해, 그리고 국민 분열과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 사과했다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 올린 영상에서 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자, 정치 보복”이라면서도 “그것과 별개로 제가 국민 여러분과 당원들께 드리고 싶은 말씀”이라며 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 “계엄을 극복하고 민주당 정권의 폭주를 제어할 중대한 선거를 앞두고 이런 정치 보복의 장면이 펼쳐지는 것을 보고 우리당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아서 걱정이 크다”고 우려했다.

이어 “당권으로 정치 보복해서 저의 당적을 박탈할 수는 있어도 제가 사랑하는 우리당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”면서 “저는 대한민국 국민과 진짜 보수를 위해 용기와 헌신으로 여러 분과 끝까지 함께 가겠다”고 강조했다.