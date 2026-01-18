[헤럴드경제=조용직 기자] 하나카드가 PBA 팀리그 파이널 진출까지 1승만 남겼다.

17일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 플레이오프(5전 3선승제)서 하나카드는 웰컴저축은행을 상대로 2차전을 세트스코어 3:4로 졌지만, 3차전을 세트스코어 4:1로 승리했다.

1차전을 승리한 하나카드는 이날 1승1패를 올리며 시리즈 2승1패를 기록, 파이널 진출까지 1승만 남겼다. 하나카드는 3차전에서도 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 2승을 거둔 데 이어 ‘5세트의 사나이’ 신정주가 활약하며 팀의 승리를 장식했다.

하나카드는 2차전을 풀세트 끝에 패배했지만, 3차전에 흔들림이 없었다. 1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-Q.응우옌이 11-3(3이닝)으로 승리해 기선 제압에 성공했다. 2세트엔 김가영-사카이 아야코(일본)가 최혜미-용현지를 상대로 9-2(4이닝)로 완승, 세트스코어 2:0을 만들었다. 3세트에서도 Q.응우옌은 세미 사이그너(튀르키예)를 상대로 15-4로 승리했다.

수세에 몰린 웰컴저축은행이 4세트 다니엘 산체스(스페인)-용현지의 9-6 역전승으로 한 세트를 만회했다. 하지만 하나카드는 5세트 신정주가 산체스를 상대로 접전 끝에 11-8(7이닝)로 승리하며 세트스코어 4:1 승리를 완성했다. 특히 2차전에서 단식을 모두 패배했던 하나카드는 3차전에선 Q.응우옌과 신정주가 나란히 승리해 2차전의 복수에 성공했다.

하나카드가 2승1패로 앞서고 있는 플레이오프는 18일 4차전이 펼쳐진다. 하나카드가 4차전을 승리할 경우 PO는 마무리되고, 웰컴저축은행이 승리할 경우 마지막 5차전이 같은 날 이어서 열린다.