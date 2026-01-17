고령자·장애인·외국인도 ‘자연어 질문’으로 경로·환승·도착 정보 안내받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 서울시 자치구 최초로 ‘말로 안내받는 AI 스마트정류장’ 도입에 나선다.

스마트폰 앱이나 복잡한 터치 조작이 부담인 고령자·장애인·외국인도 정류장 키오스크에 말을 걸기만 하면 버스·지하철·택시 정보를 한 번에 안내받는 방식이다.

이미 서울의 스마트쉼터 등에는 음성 안내 기능이 도입돼 왔지만, 동대문구는 이를 한 단계 확장해 ‘대화형 음성 인식’ 기반 교통 안내를 생활 교통 접점으로 끌어오겠다는 구상이다.

동대문구는 16일 데이터 분석·AI 기술 기업 비아이씨엔에스(BICNS)와 ‘AI 음성인식 스마트 버스정류장 구축’ 업무협약을 체결했다.

비아이씨엔에스는 회사 소개 자료에서 1999년 설립된 데이터 분석·응용 분야 기업으로 소개돼 있다.

구가 내세운 핵심은 ‘디지털 약자 이동권’이다. 이용자가 “시청 가는 버스 언제 와?”처럼 자연어로 질문하면 단말이 목적지까지 최적 경로와 환승 정보, 도착 예정 정보를 음성으로 안내하는 구조다. 한국어는 물론 영어·중국어·일본어·베트남어 등 다국어 지원도 적용해 외국인 주민과 관광객의 이용 편의까지 높이겠다는 계획이다.

정류장 환경의 변수는 소음이다. 구는 도로 소음이 큰 공간에서도 화자의 음성을 분리·추출해 인식 정확도를 높이는 ‘노이즈 캔슬링·빔포밍’ 계열 기술을 적용하겠다고 설명했다. 다만 인식률 등 성능 지표는 설치 위치와 주변 환경에 따라 달라질 수 있는 만큼, 시범 운영 과정에서 실증·보완이 병행될 전망이다.

사업은 ‘실증→확대’ 순으로 추진된다. 동대문구는 2026년 상반기 첫 시범 서비스를 도입해 약 6개월간 실증을 진행한 뒤 지역내 주요 버스정류소로 단계적으로 확대할 계획이다. 나아가 경동시장 등 전통시장, 주민센터, 복지시설처럼 고령 인구와 보행 약자가 많이 이용하는 생활권 거점으로도 설치를 넓혀 ‘누구나 말로 길을 묻는 도시’를 만들겠다는 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “스마트폰 앱 사용이 서툴러 기존 교통정보 서비스 이용에 어려움을 겪던 어르신들도 단순 음성 대화만으로 필요한 정보를 얻을 수 있게 하겠다”며 “동대문구의 AI 혁신이 현장에서 체감되는 생활 서비스로 자리 잡도록 단계적으로 확대하겠다”고 말했다.

이원철 비아이씨엔에스 대표는 “국산 AI 기술이 시민 불편을 줄이는 데 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “전국 지자체로 확산 가능한 모델로 발전시키겠다”고 밝혔다.