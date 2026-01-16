2차 종합특검법 통과 비판…“특검 중독 수준, 민주당 의혹부터 수사해야”

[헤럴드경제=서지연 기자] 오세훈 서울시장은 16일 더불어민주당 주도로 2차 종합특검법이 국회를 통과한 데 대해 “또 하나의 정치 특검이 통과됐다”며 이재명 대통령에게 거부권 행사를 촉구했다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘종합 국기문란, 통합의 힘으로 심판해야 합니다’라는 제목의 글을 올리고 “특검 중독이 중증 수준”이라며 “특검이 없으면 정권 유지에 자신이 없다는 실토”라고 비판했다.

그는 “물가와 환율이 치솟고, 부동산 가격이 폭등해 국민을 주거 난민으로 내몰고 있는데도 돈 풀기 외에는 대책이 없는 총체적 무능을 가리기 위해 국민 시선을 돌릴 사냥개를 풀어놓는 것”이라고 주장했다.

오 시장은 이어 “진짜 ‘종합적’ 특검이 필요한 사람들이 누구인가”라고 반문하며 “공천을 대가로 ‘억’ 소리 나는 검은돈이 오가고, 야당을 표적 삼아 특정 종교와의 유착을 캐려다 정권 장관의 금품수수 의혹이 드러났으며, 여당 실세 원내대표까지 지낸 인물의 비리도 끝없이 터져 나온다”고 지적했다.

그러면서 “이런 사안을 수사하라고 있는 것이 특검”이라며 “자신들의 치부는 가리고 이미 나라를 쑥대밭으로 만든 특검을 또다시 동원하겠다는 것은 용서할 수 없는 ‘종합 국기문란’”이라고 날을 세웠다. 이는 강선우 의원의 이른바 공천헌금 의혹, 전재수 전 해양수산부 장관의 통일교 금품수수 의혹, 김병기 전 민주당 원내대표를 둘러싼 각종 의혹 등을 겨냥한 발언으로 해석된다.

오 시장은 또 “모처럼 야권이 뜻을 모아 호흡을 맞췄다”며 “무도한 권력을 견제할 모든 세력이 함께한다면 국민도 동참할 것”이라고 했다. 이어 “더 단단한 통합과 연대만이 국민을 지키는 힘”이라고 강조했다.

그는 마지막으로 “이재명 정권과 민주당의 행태는 이 권력의 처참한 말로를 예고하는 복선”이라며 “대통령은 종합특검법에 거부권을 행사하고, 민주당 권력의 썩은 뿌리부터 뽑으라”고 촉구했다.