장성·강진 일대서 AI 데이터센터 클러스터 구축 비주택 비중 확대 추진, 사업 포트폴리오 다각화

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 전라남도와 총 수전용량 500메가와트(MW) 규모의 초대형 인공지능(AI) 데이터센터를 조성하며 ‘데이터센터 디벨로퍼’로 도약한다.

대우건설은 16일 전라남도청에서 전라남도, 장성군, 강진군, ㈜베네포스, 케이티(KT), 탑솔라 등 11개 민관 기관과 함께 ‘AI 데이터센터 구축 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 전남 장성군과 강진군 일대에 AI 데이터센터를 구축하기 위한 민관 협력 체계 마련을 골자로 한다. 각각 수전용량 200MW‧300MW의 초대형 데이터센터를 조성하는 사업에서 대우건설은 컨소시엄의 핵심 시공 파트너로서 설계·조달·시공 전 과정에 참여할 예정이다.

전라남도는 국내 재생에너지 생산 1위 지역으로 친환경 전력 공급이 원활하고, 안정적인 용수 확보가 가능해 AI 인프라 구축의 최적지로 평가받는다. 대우건설 컨소시엄은 입지적 강점을 극대화해 지속 가능하고 고효율인 AI 데이터센터를 시공하고, 글로벌 수준의 인프라를 구축할 계획이다.

현지 인력 채용 및 도내 업체 참여 확대를 통해 실질적인 상생을 실천하며, 지역 경제 활성화와 균형 발전에도 앞장설 방침이다.

대우건설 관계자는 “데이터 처리 수요가 폭증하는 시장 환경에서 이번 협력은 대우건설의 시공 역량을 증명하는 이정표가 될 것”이라며 “전남의 입지 강점과 대우건설의 노하우를 결합해 세계적 수준의 데이터센터를 완공해 국가 AI 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 전했다.

시행을 맡은 이현효 ㈜베네포스 대표는 “참여사들의 첨단 공법과 공급망을 활용해 글로벌 경쟁력을 확보하고, 전라남도의 강점을 극대화해 동아시아 AI 허브를 실현하겠다”고 밝혔다.

대우건설은 주택 시장의 변동성에 대비해 데이터센터를 포함한 비주택 부문의 비중을 확대하고, 설계·조달·시공(EPC)를 넘어 개발·투자·운영을 아우르는 ‘디벨로퍼’로의 체질 개선을 추진해왔다. 데이터센터 사업 포트폴리오도 다각화하고 있다. 10년 만에 강남권역에 신규 추진된 ‘엠피리온 디지털 AI 캠퍼스’에 이어 전남 1호 ‘장성 파인데이터센터’의 출자 및 시공사로 참여한 바 있다.

정원주 대우건설 회장은 지난달 15일 장성 파인데이터센터 착공식에 직접 참석해 “데이터센터는 AI 시대를 선도하는 핵심 인프라”라며 “지역 경제 활성화와 국가 경쟁력 강화의 중추가 될 것”이라고 강조했다.