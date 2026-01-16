[헤럴드경제=신주희 기자] 현대차가 연초 CES 2026에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 깜짝 공개한 뒤 증권가가 고민에 빠졌다. 현대차의 목표주를 올리는 과정에서 현대차 밸류에이션(평가가치)를 위한 피어그룹(비교 기업)을 바꿀지가 쟁점으로 떠오르면서다.

그동안 ‘내연기관 완성차 기업’에 묶였던 현대차가 테슬라와 중국 전기자동차가 속하는 ‘1군 그룹’으로 평가받을 수 있을지 관심이 모이고 있다.

16일 투자업계에 따르면 증권사들은 현대차의 밸류에이션 지표인 주가수익비율(PER) 배수를 올려잡고 있다. 이익 추정치가 증가로 목표 주가를 올리는 것이 아닌 피어그룹의 변동이 이뤄진 것이다.

증권사가 목표주가를 산정할 때 활용하는 PER은 해당 기업의 예상 이익에 피어그룹의 평가 배수를 적용하는 방식이다. 주력 사업과 성장성, 기술 기반 여부 등이 비슷한 기업들끼리 피어그룹으로 묶은 뒤 이들 기업의 평균 PER을 기준으로 프리미엄이나 할인 요인을 반영해 적용 배수를 정한다. 이 과정에서 피어그룹 설정이 달라지면 이익 전망이 같더라도 적용 PER이 바뀌며 목표주가도 함께 조정된다.

내연 기관의 PER을 적용받았던 현대차는 PER 200에 달하는 테슬라, 중국 BYD(PER 22배)와 같이 묶일 수 있을지가 쟁점으로 떠올랐다. 지난해까지만 해도 현대차는 토요타, 혼다, GM, 폭스바겐 등 전통 완성차 업체와 비교되며 ‘2군’에 속했다. 가치평가를 위한 PER도 10배 미만에 그쳤다. 내연기관 중심 사업 구조, 낮은 성장성 인식, 기술 플랫폼 기업 대비 제한적인 확장성 등이 할인 요인으로 작용했다.

반면 ‘1군’으로 묶인 기업들은 전기차와 자율주행, 로보틱스 사업을 영위하고 있다. 테슬라(202.4배)를 비롯해 샤오펑(58배), 리오토(21.1배), 샤오미(18.1배), BYD(16.3배) 등이 대표적이다.

삼성증권은 지난 14일 현대차의 피어그룹을 조정했다. 테슬라 수준까지는 아니더라도 중국 상위 전기차 업체 평균 PER인 18배를 적용했다. ‘아틀라스’ 공개로 현대차가 단순히 로봇 사업에 진출한 완성차 업체를 넘어 생산 공장 자체를 로봇 행동 데이터를 축적하는 ‘디지털 팩토리’로 전환하고 있다는 점에주목했다.

현대차그룹은 올해 아틀라스를 미국 ‘로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)’에서 매핑 기반 학습 훈련을 진행할 계획이다. 이후 아틀라스를 미국 조지아주 공장 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 투입한다는 구상을 밝혔다.

자율주행 분야에서도 로드맵이 구체화되고 있다는 평가다. 현대차는 2026년 3분기부터 아트리아 AI를 탑재한 페이스카(Pace Car)를 양산해 실도로 주행 데이터 축적을 시작할 계획이다.

한국투자증권 역시 피어 그룹 변화를 언급했다. 그러나 현대차가 테슬라와 중국 전기차 업체 대비 저평가 구간에 있다고 평가하면서도 아직은 완성차 기업이라는 기존 정체성에서 완전히 벗어나지는 못했다고 판단했다.

김창호 한국투자증권 연구원은 “로보틱스 사업의 매출과 수익성이 의미 있는 수준까지 도달하려면 최소 2030년 이후가 될 가능성이 높고 본업인 자동차 산업 내에서 게임체인저로 작용할 자율주행 분야에서의 성과도 아직은 미미하다”라고 분석했다. 그러면서 “기존 완성차 중 최상단 밸류에이션을 적용받는 토요타의 11배가 기준점이 될 수는 있지만 현대차에 동일한 멀티플을 적용하는 것은 아직 이르다”고 덧붙였다.