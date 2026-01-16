지역 출신·활동 미술인 전공·경력 등 수집…군민 문화 감수성 제고 자료 활용

[헤럴드경제(영암)=김경민기자]영암군립하정웅미술관이 올해 한 해 동안 ‘영암 미술인 데이터베이스 구축 사업’을 진행한다.

이 사업은 영암 출신이거나 영암에서 활동 이력이 있는 미술인들을 △전공 △주요 창작 경력 △작업 환경 등으로 분류해 데이터베이스를 구축하고, 미술관 교육·체험 프로그램, 전시, 홍보 등에 활용하기 위한 것.

데이터베이스에 담길 자료는 신청서 접수, 서면 조사, 대면·유선 인터뷰 등을 거쳐 작성된 작가 정보다.

수집된 자료는 미술관 교육·체험 프로그램을 운영할 때, 예술가 인력풀로 쓰이고, 전시·워크숍 등 미술관 사업에도 활용된다.

나아가 영암군립하정웅미술관은 홈페이지에 작가 정보, 활동 내용 등도 게시해 미술인을 포함한 영암군민 누구나 활용할 수 있게 할 방침이다.

김규화 영암군립하정웅미술관 팀장은 “지역 미술인의 창작 활동을 기록해서 미술관과 지역 예술인이 지속적으로 교류·협력할 수 있는 기반을 마련하겠다. 데이터베이스를 기반으로 지역 미술인들의 활발한 참여를 이끌어 내 영암군민의 문화 감수성을 높이게 하겠다”고 밝혔다.