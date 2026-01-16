[헤럴드경제=나은정 기자] 블랙핑크 멤버 제니가 16일 30세 생일을 기념하는 영상을 공개했다가 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 영상 속 제니의 퍼포먼스가 흡연 행위를 연상시킨 탓이다.

제니는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 30번째 생일을 자축하는 짧은 영상을 공개했다. 영상에는 케이크를 든 제니에게 지인들이 선글라스와 캐릭터 머리띠를 씌워주며 생일을 축하하는 모습이 담겼다.

문제가 된 장면은 이후 등장했다. 제니가 지인이 건넨 긴 생일 초를 입에 물자 또 다른 지인이 해당 초에 토치로 불을 붙였고, 제니는 불이 붙은 초를 케이크에 꽂은 뒤 입으로 바람을 불어 불을 껐다.

이는 최근 SNS에서 유행하는 생일 축하 퍼포먼스의 일부이지만, 일부 누리꾼 사이에서는 불편하다는 반응이 나왔다. 제니가 과거 실내 흡연과 간접 흡연 논란으로 한 차례 질타를 받은 바 있어서다.

일부 누리꾼들은 “굳이 욕먹을 만한 퍼포먼스를 할 필요가 있나”, “제니 정도의 영향력이면 행동을 좀 더 조심해야 할 필요가 있다”, “담배연기 뿜던 거 잊어버렸나” 등의 댓글로 비판했고, 일각에선 “오버하지 말고 퍼포먼스로 봐라” 등 제니를 두둔하는 반응을 보였다.

제니는 앞서 2024년 7월 이탈리아 카프리섬에서 촬영 중 실내에서 스태프로부터 메이크업을 받는 동안 전자담배를 피우고 스태프의 얼굴을 향해 연기를 내뿜는 장면이 포착돼 뭇매를 맞았다.

논란이 커지자 제니 측은 “제니의 행동에 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”며 “제니는 실내 흡연과 그로 인해 스태프에게 피해를 준 점을 반성하고 있으며, 당시 현장에 있던 스태프에게도 직접 사과했다. 앞으로 더욱 성숙하고 좋은 모습으로 보답하겠다”고 밝혔다.