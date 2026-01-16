[헤럴드경제=장연주 기자] 이란 당국이 반정부 시위 과정에서 숨진 이들의 시신을 수습해 장례를 치르려는 유족들에게 많게는 근로자 월급의 70배에 달하는 거액의 돈을 요구하는 사례가 잇따르고 있다는 보도가 나왔다. 유족들은 자식의 시신을 두고 돌아설 수밖에 없었다고 토로했다.

영국 BBC는 15일(현지시간) 복수의 소식통을 인용, 북부 도시 라슈트에 사는 한 가족은 치안 군경이 사망자 시신을 넘기는 대가로 7억토만(약 5000달러)를 요구했다고 밝혔다.

이들은 숨진 가족이 있는 푸르시나 병원에 최소 70구의 사망 시위대 시신이 보관돼 있다고 전했다.

수도 테헤란에서는 한 쿠르드계 건설 노동자가 아들 시신을 찾으러 갔다가 10억토만(약 7000달러)를 내지 않으면 시신을 가져갈 수 없다는 말을 들었다.

이란에서 건설 노동자는 보통 한 달에 100달러도 채 벌지 못한다.

결국 거금을 마련할 길이 없는 이 노동자는 아들의 시신을 두고 돌아설 수밖에 없었다고 BBC에 토로했다.

시위대 시신이 안치된 일부 병원들은 유족들에게 먼저 전화를 걸어 치안 당국이 금품을 뜯어내려고 하기 전에 먼저 서둘러 와서 시신을 찾아가라고 귀띔해주는 경우도 있다.

이란 당국이 임의로 시신을 처분할 것을 우려해 영안실에 쳐들어가 시신을 되찾는 이들의 사례도 전해졌다.

한 소식통은 “여러 가족이 당국이 시신을 보관하거나 유족 모르게 매장할 수 있다는 두려움 때문에 영안실 문을 부수고 구급차에서 시신을 끌어냈다”고 전했다.

이란 당국은 사망자 가족들에게 친정부 선전 활동에 참여하면 시신을 ‘무료’로 넘겨주겠다는 제안을 하는 경우도 있다고 알려졌다.

한 희생자 가족은 BBC에 보낸 메시지에서 “우리는 친정부 집회에 나가 고인을 ‘순교자’로 내세우라는 요구를 받았지만 여기에 동의하지 않았다”고 밝혔다.

한편, 이란 정권이 무차별 총격을 가하는 등 반정부 시위 유혈 진압에 나서 적어도 수천명 규모의 사망자가 발생했을 것이라는 추정이 나오고 있다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 지난 14일까지 18일간 이란 전국 187개 도시에서 시위가 벌어져 시민과 군경을 포함해 최소 2615명이 숨지고 시위 참가자 등 1만8470명이 체포됐다고 전했다.