[헤럴드경제=이원율 기자]엑스(X·옛 트위터) 소유주 일론 머스크의 전 연인이 엑스의 인공지능(AI) 챗봇 그록을 상대로 소송을 걸었다고 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.

미국 인플루언서인 애슐리 세인트 클레어(27)는 그록 개발사인 xAI를 상대로 낸 소장에서 “그록은 태생적으로 지나치게 위험한 구조로 설계됐다”며 이는 사회적 공해를 유발하는 행위라고 강하게 주장했다.

세인트 클레어는 그록이 자기 모습을 도용한 딥페이크 이미지를 만들지 못하도록 막아 달라며 법원에 금지 가처분도 신청했다. 소장을 보면 세인트 클레어는 자신의 어릴 적 모습이 담긴 딥페이크 이미지가 지속적으로 양산되는 상황에 두려움을 표하며, 이런 이미지를 소비하는 이들이 언제든 그녀의 신변을 위협할 수 있다고 주장했다. 앞서 세인트 클레어는 엑스 이용자들이 그록을 이용해 자신을 포함한 여성과 아동을 대상으로 성적인 딥페이크 이미지를 만들고 있다고 주장한 바 있다.

뉴욕주 법원에 접수된 이 사건은 현재 연방법원으로 이송된 상황이다.

xAI는 세인트 클레어의 소송 제기 사실이 알려진 후 맞소송을 걸었다. 세인트 클레어가 뉴욕에서 소송을 건 일 자체가 회사의 서비스 이용 약관을 어긴 일이라는 게 xAI 측 주장이다. xAI 측 변호사는 서면에서 “세인트 클레어는 계정 가입 당시 모든 법적 분쟁은 텍사스 법원에서 해결해야 한다는 약관에 동의했다”고 했다.

세인트 클레어는 지난해 2월 머스크와 짧은 만남 끝에 아이를 낳았다고 밝혔다. 이후 아이의 양육권을 놓고 머스크와 소송전을 이어가고 있다.

엑스측 “적절한 조치 취하는 중”

한편 머스크는 그록의 여성·아동 딥페이크 생성 논란에 대응해 그록의 이미지 생성 기능을 제한하는 자체 안전 조치를 내놓은 상황이다.

엑스 안전팀은 자체 계정에 올린 글에서 “우리는 아동 성착취물 및 동의 없는 노출을 포함한 위험 콘텐츠를 제거하고, 엑스 규칙을 위반한 계정에 대해 적절한 조치를 취하고 있다”고 밝혔다. 이어 “그록 계정이 실제 인물 이미지를 편집해 비키니 차림 등 노출이 심한 상태로 생성하는 것을 허용하지 않도록 기술적 조치를 시행했다”고 공지했다.

머스크는 자신의 엑스 계정에 “나는 그록이 생성한 미성년자 노출 이미지에 대해 전혀 알지 못한다. 말 그대로 제로(Literally zero)”라고 썼다. 이어 추가로 올린 글에선 “참고로 NSFW(노골적인 콘텐츠를 뜻하는 약어)가 활성화된 상태에서 그록은 가상의 성인 인간(실제 인물이 아닌)의 상반신 노출을 허용하도록 설계됐다”며 “애플TV의 R등급 영화에서 볼 수 있는 것과 일치한다”고 했다. 그러면서 “이는 사실상 미국의 표준”이라며 “다른 지역에서는 국가별 법에 따라 차이가 있을 수 있다”고 덧붙였다.