- 아태 지역 방사능 측정기술 주도권 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국표준과학연구원(KRISS)이 자체 기술로 개발한 방사능 측정 표준기를 태국에 수출하는 데 성공했다. 이번 수출은 우리나라의 측정표준이 기술력을 인정받고 아시아·태평양 지역 방사능 안전 관리의 기준으로 자리 잡는 계기가 될 전망이다.

KRISS는 태국 원자력청과 총 27만 달러 규모의 ‘면적선원 표면방출률 측정 일차표준기(이하 면적선원 일차표준기)’ 수출 계약을 체결하고 현지 장비 구축과 기술 전수를 성공적으로 완료했다.

면적선원 일차표준기는 방사능 검출기인 ‘표면오염감시기’의 신뢰성을 보장하는 최상위 기준 장비다. 표면오염감시기는 의료·연구·산업 현장에서 작업자와 장비, 작업 환경의 방사능 오염 여부를 확인하는 장비다. 이 기기는 방사선 방출률이 정확히 확인된 기준 물질인 ‘면적선원’을 이용해 주기적으로 교정을 거쳐야 한다. 일차표준기는 바로 이 면적선원의 정확도를 최종 검증하는 국가 방사능 안전 관리 체계의 핵심 인프라다.

KRISS 방사능측정그룹이 개발한 면적선원 일차표준기는 측정 불확도가 1% 미만으로 세계 최고 수준의 정밀도를 자랑한다. 연구진은 방사선 입자가 검출기 덮개에 가로막혀 발생하는 측정 손실을 원천 차단하기 위해 윈도우리스(Windowless) 타입의 다중선비례계수기를 새롭게 개발하고, 잡음을 최소화하는 신호처리 장치를 적용해 장비의 소형화와 정밀성을 동시에 확보했다.

KRISS는 지난 2016년 남아프리카공화국 표준기관에 해당 장비를 수출한 데 이어, 이번에 아시아 지역 수출까지 성공하며 세계적인 방사능 측정 기술력을 입증했다. 특히 이번 성과는 한국의 방사능 측정 기술이 아·태 지역의 표준으로 운용될 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 의의가 크다.

김병철 KRISS 방사능측정그룹장은 “향후 태국이 이번에 구축한 장비로 국제비교(KC)에 참여해 자국 측정표준의 신뢰성을 인정받는다면 한국의 기술적 위상은 더욱 높아질 것”이라며 “이번 성과를 발판 삼아 다양한 아세안 국가들로 수출경로를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.