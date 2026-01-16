AI 기반 ‘2중 감시 시스템’도 도입

[헤럴드경제=정윤희 기자] 키움증권이 주식 차트와 시장 상황을 보면서 다른 사람들과 대화 가능한 ‘실시간 채팅형 커뮤니티 서비스’를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 서비스의 핵심은 키움증권의 스마트폰 애플리케이션(앱) ‘영웅문S#’ 안에서 주식 차트나 가격 정보, 채팅방이 하나로 연결돼 있다는 점이다.

투자자는 주식 정보를 확인하다가 즉시 해당 종목의 채팅방에 참여할 수 있다. 이를 통해 다른 투자자들이 현재 시장을 어떻게 생각하는지 실시간으로 확인하고 의견을 주고받을 수 있다.

커뮤니티에서 발생할 수 있는 문제점을 막기 위해 인공지능(AI)과 전문 관리 직원이 함께 채팅 내용을 살피는 ‘2중 감시 시스템’을 도입했다. 특정 주식을 사라고 부추기는 행위나 욕설, 시장을 혼란스럽게 하는 거짓 정보 등은 AI 기반 자동 감지 시스템을 통해 실시간으로 탐지·관리된다. 이상 징후 발견 시 전담 운영 인력이 즉시 검토하고 조치한다.

또, 커뮤니티 운영을 위한 내부 기준을 마련해 어떤 표현과 행위가 허용되는지, 어떤 경우 제재가 이뤄지는지에 대한 명확한 기준을 세웠다. 이를 통해 이용자들이 안심하고 소통할 수 있는 환경을 제공한다.

키움증권 관계자는 “자유롭게 대화는 나누되, 누군가 피해를 보거나 시장의 신뢰를 깨뜨리는 행동은 철저히 막을 것”이라며 “투자자들이 안심하고 이용할 수 있는 소통 공간을 만드는 데 집중했다”고 말했다.

키움증권은 이번 서비스를 시작으로 투자자 참여형 커뮤니티 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.