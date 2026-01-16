준PO 3개 경기 4개 세트 모두 승리 PO서 웰컴저축은행과 5전3선승제

[헤럴드경제=조용직 기자] 하나카드가 PBA 팀리그 준플레이오프에서 1패 뒤 2승을 거두며 플레이오프에 진출했다.

15일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 준플레이오프(3전 2선승제) 하나카드는 크라운해태를 상대로 2차전을 세트스코어 4:3으로 승리한 데 이어, 3차전을 4:1로 이겼다.

1차전을 패배하며 벼랑 끝에 몰렸던 하나카드는 2·3차전을 휩쓸며 종합 전적 2승1패를 기록, 플레이오프에 진출했다.

하나카드의 플레이오프행의 일등 공신은 ‘당구 아이돌’ 신정주였다. 신정주는 준플레이오프 3개 경기에서 출전한 4개 세트를 모두 승리, 애버리지 1.941을 기록했다.

이날 세트 스코어 3:1로 플레이오프 진출까지 한 세트만 남기고 5세트에 출격한 하나카드의 ‘당구 아이돌’ 신정주는 1이닝째 하이런 6점에 이어 2이닝 1점, 5이닝 2점으로 9-1까지 격차를 벌렸다. 오태준이 5이닝째 4점을 터뜨려 5-9까지 쫓았지만, 신정주는 6이닝째 남은 2점을 마무리해 11-5로 최종 승리했다.

플레이오프 진출의 주역인 신정주는 승리 후 “5라운드에 팀이 부진했지만, 포스트시즌을 앞두고 이미 엎질러진 물이니 다들 열심히 하려고 했다”라며 “오늘 제 경기력이 좋기도 했지만, 운이 잘 따랐다. 3차전을 앞두고 팀원들이 후회 없이 하자는 생각으로 열심히 했다”고 소감을 전했다.

플레이오프(5전 3선승제)에 진출한 하나카드는 종합 2위 웰컴저축은행과 파이널 진출을 두고 격돌한다. 이번 시즌 정규리그 맞대결에서는 4승1패로 웰컴저축은행이 크게 앞서있으며, 최근 5라운드 경기에서도 웰컴저축은행이 세트스코어 4:2로 승리했다.

플레이오프는 16일 1차전, 17일 2차전과 3차전이 진행된다. 시리즈가 이어질 경우 18일 4차전과 5차전이 열린다.