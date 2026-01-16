[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 경주시·루르부는 15일 경북도청에서 경주시 서면 일원에 국내 최초 ‘코리아 폴로파크 관광단지’ 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 경북지사, 주낙영 경주시장, 사업주체인 성호그룹 손명익 회장(개발법인 루브루) 등이 참석했다.

협약에 따라 경북도와 경주시는 관광단지 조성이 원활히 추진될 수 있도록 인·허가 등 행정지원을 하고 루브루는 총 3200억원 규모의 민간투자와 함께 지역 신규 일자리 300여명창출 등 지역경제 활성화에 나선다.

루브루는 경주시를 기반으로 한 연매출 8500억원 규모의 향토기업 성호그룹의 개발법인으로 리조트 및 관광시설 개발·운영 등을 하고 있다.

코리아 폴로파크 관광단지는 경주시 서면 도계·서오·천촌리 일원 약 213만㎡(약 64만평)의 부지에 조성된다.

국내 최초로 대중이 상시 이용할 수 있는 폴로경기장을 중심으로 한 폴로파크, 골프장(18홀) 등 종합 스포츠파크, 모노레일·짚라인·숲속체험시설 등 자연친화형 휴양 콘텐츠, 스포츠호텔·콘도 등 숙박시설을 갖춘 체류형 복합 관광단지 등을 갖추고 2030년까지 단계적으로 조성할 예정이다.

폴로(Polo)는 전 세계 80여개국, 3만여명의 등록 선수가 참여하는 스포츠로 자리 잡고 있으나 국내에서는 소수 회원제로 운영되는 제주 한국폴로클럽이 유일할 정도로 접하기 어려운 종목이다.

따라서 경북도와 경주시는 폴로의 대중화를 이끌어 국내외 관광객들을 유치하고 글로벌 VIP 사교 및 국제폴로대회 유치 등에 나설 계획이다.

경북도는 이곳이 수도권에서 고속철로 2시간 이내, 대구와 부산·울산·경남권에서도 1시간 내 접근이 가능해 광역권 관광 수요를 흡수할 것으로 보고 있다.

올해 개장하는 인근의 영천 렛츠런파크와 연계해 영천은 ‘대중의 경마’, 경주는 ‘VVIP 및 국제대회 중심의 폴로’로 기능을 분담하고 퇴역마, 동물병원, 말 수송 차량, 전문 조련사 및 사료 유통망 등의 기반을 공유하면서 전문 인력 공동 양성, 통합 관광상품 개발 등을 적극 추진한다.

주낙영 경주시장은 “코리아 폴로파크 관광단지는 경주의 관광 콘텐츠를 한 단계 확장시키는 계기가 될 것”이라며 “체류형 관광 기반 확충과 민간투자 유치를 통해 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “경주 코리아 폴로파크 관광단지는 국내 최초 대중형 폴로파크라는 상징성과 함께 경북 관광의 지형을 확장하는 전환점이 될 것”이라며 “고부가가치 관광단지 조성을 통한 민간 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 규제 개선과 행정 지원은 물론 1시군 1호텔 프로젝트 구체화 및 지역 활성화 투자 여건 조성에도 적극 나서겠다”고 말했다.