AI 직스캐드 AX 보안 경쟁력 강화 위한 기술 제휴 CAD - E-DRM 통합 개발 MOU

[헤럴드경제=신동윤 기자] 인공지능(AI) 기반 설계 플랫폼 기업 직스테크놀로지가 내부자 위험 관리(IRM) 전문 보안 기업 마크애니와 업무협약(MOU)을 체결하고, 설계 데이터 보안을 강화한 차세대 CAD 솔루션 개발에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 직스테크놀로지의 AI CAD 솔루션 ‘직스캐드 AX(ZYXCAD AX)’에 마크애니의 E-DRM(디지털 권한 관리) 기술을 결합해, 설계 데이터 유출 위험을 최소화하고 기업·공공 환경에 최적화된 보안 중심 설계 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

직스테크놀로지는 직스캐드 AX(ZYXCAD AX)를 통해 AI 기반 자동 설계와 설계 생산성 향상, 지능형 작업 환경을 구현해 왔다. 여기에 보안 기술을 통합해, 설계·데이터·보안을 하나의 플랫폼으로 통합한 경쟁력 있는 CAD 솔루션으로 확장한다는 전략이다.

협약에 따라 양사는 ▷직스캐드 AX(ZYXCAD AX)와 마크애니 E-DRM 솔루션 연동 ▷비가시성 워터마크로 강력한 보안과, 업무 효율을 동시에 제공하는 CAD 기획·개발 ▷암·복호화 및 사용자 권한 제어 기능이 강화된 직스캐드 AX (ZYXCAD AX) 고도화를 공동 추진한다. 이를 통해 설계 파일의 생성부터 공유, 출력에 이르는 전 과정에서 보안 통제력과 가시성을 강화할 계획이다.

특히 직스캐드 AX(ZYXCAD AX)는 AI 기반 설계 효율성과 정확성을 강점으로, E-DRM 기술이 더해지면서 IT·방산·제조·건설·공공 등 보안 요구가 높은 시장에서 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.

최종복 직스테크놀로지 의장은 “AI 설계 환경이 고도화될수록 설계 데이터 보안은 필수 요소”라며 “이번 협력을 통해 직스캐드 AX (ZYXCAD AX)는 AI 기반 설계 혁신과 보안을 동시에 제공하는 차세대 CAD 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

최고 마크애니 대표 또한 “CAD 설계 데이터는 기업의 핵심 기술 자산”이라며 “AI 기반 CAD 기술과 E-DRM 및 비가시성 워터마크 기술을 결합해 설계 전 과정에서 신뢰할 수 있는 보안 환경을 제공하겠다”고 전했다.

직스테크놀로지는 이번 MOU를 계기로 AI·설계·보안을 통합한 플랫폼 전략을 본격화하며, 디지털 전환과 설계 혁신을 동시에 요구하는 시장 변화에 대응해 나갈 방침이다.