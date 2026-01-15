ATR사의 72-600 신조기 도입 AOC 취득 후 김포-사천 노선 운항

[헤럴드경제=권제인 기자] 지역항공 모빌리티(RAM) 섬에어가 1호 비행기를 공개하며, 향후 운항계획을 발표했다.

15일 서울 김포 비즈니스 항공센터(SGBAC)에서 열린 섬에어 1호기 도입식에는 최용덕 섬에어 대표를 비롯한 섬에어 직원들, 알렉시 비달 ATR 사업 총괄 부사장, 장 다니엘 ATR 영업 이사, 공항 관계자, 정부 기관, 투자자 등이 참석했다.

섬에어 1호기 앞에 선 최용덕 대표는 “항공사의 첫 항공기는 ‘누구를 위해, 왜 날아야 하는가’ 라는 질문을 떠올리게 하는 대상”이라며 “섬에어가 내린 답은 섬과 섬, 섬과 육지를 오가는 사람들, 육지에 있으나 섬과 다를 바 없는 지리적 조건에 놓인 사람들을 위한 지역항공사가 되는 것이었다”고 인사말을 이어갔다.

최 대표는 지역항공 모빌리티로서 항공 수요가 적거나 접근성이 낮아 기존 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)가 운항을 꺼리는 섬 지역이나 교통소외 지역의 이동성을 제공할 계획이라고 설립 취지를 밝혔다.

최 대표는 “항공이 닿지 않으면 사람의 이동이 뜸해지고 의료와 교육, 일상의 연결도 약해진다”며 “섬에어가 대한민국 내 이동과 연결을 보완하는 항공 인프라로 기능하며 ‘이동’의 패러다임을 바꾸겠다”고 포부를 밝혔다.

섬에어가 1호기로 신조기를 선택한 이유도 지역항공사로서 안정적으로 성장하기 위해서라고 설명했다. 최 대표는 “신조기를 도입하는 데 많은 자원을 투입했다”며 “민간 서비스의 범주를 넘어 지역 사회에 기여하기 위해서는 정시성과 안정성, 그리고 예측 가능한 운항을 확보하는 것이 가장 중요한 일이라고 생각했기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “시범운항을 거쳐 운항증명(AOC)을 취득할 예정이며 오늘 공개한 1호기는 사천, 이후 도입될 2호기는 울산, 3호기는 사천-제주, 울산-제주, 김포-대마도 운항을 계획하고 있다”고 답했다.

또한 “섬에어는 2000m 이하의 짧은 활주로를 가진 소형 공항을 중심으로 노선을 개발하여, 여행객 및 당일 출장이 필요한 직장인들에게 다양한 선택지를 제공할 예정”이라며 섬에어의 운영 계획에 대한 자신감을 드러냈다.

한편, 1호 신조기의 도입식을 성공적으로 개최한 섬에어는 운항증명(AOC)에 필요한 시범운항에 속도를 낼 예정이다.