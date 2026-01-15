BTS 월드투어, 국내선 고양·부산 2곳 뿐 6월 12·13일, 지민·정국의 고향 부산서 일부 숙박료 3~10배 ↑ 예약 취소 요청도 부산시 “제재 방법 없다” 현장 계도 활동만

[헤럴드경제=한지숙 기자] 인기 그룹 방탄소년단(BTS)이 지역 경제에 미칠 효과는 얼마나 될까. 오는 6월 부산에서 공연한다는 소식에 부산 일부 숙박업소 요금이 10배 가량 뛰는 등 부산 전역에서 숙박비가 오르고 있는 것으로 전해졌다.

15일 관련업계에 따르면 BTS 공연이 열리는 오는 6월 12, 13일 부산 지역 숙박 요금이 대폭 상승했다.

부산 공연 소식이 알려지자마자 지역 호텔의 당일 온라인 예약 물건은 빠르게 소진됐다. 현재는 예약할 수 있는 객실을 찾기 힘들 정도다.

특급 호텔 관계자는 연합뉴스에 “불과 4∼5시간 만에 온라인 예약 물량이 빠르게 나가버렸다”면서 “아미들은 인증 문화가 있어 예매가 빠른 것은 알았지만 인기가 실감 났다”고 말했다.

일부 ‘바가지 요금’도 확인된다. 동래구 지역의 한 숙박업소는 6월 10일 6만8000원의 숙박요금이 12일과 13일 76만9000원으로 불과 이틀 간격으로 11배가 됐다. 기장군의 한 업소는 6월 10일 9만8000원인 숙박 요금이 12일에는 50만2000원, 13일에는 43만1000원으로 5배 높게 책정됐다. 부산진구 부전동 서면 인근의 한 업소는 6월 11일 30만 원이던 요금이 다음 날인 12일에는 93만2000원으로 3배 올랐다.

앞서 멤버들이 군 복무를 하기 전인 2022년 BTS가 부산엑스포 유치 기원 콘서트를 부산에서 열었을 때도 지금과 크게 다르지 않았다. 당시 공연장 인근 지역의 숙박요금이 30배까지 크게 인상되면서 ‘바가지요금’ 논란이 일었다.

그럼에도 호텔 객실 점유율 상승, 관광지 방문객 급증, 도심 상권 매출 확대 등 BTS가 일으킬 지역 경제 활성화에 거는 기대가 큰 건 사실이다.

이번 BTS 공연은 4년 만에 완전체로 모여 펼치는 월드투어 중 하나다. 특히 부산 공연일인 6월 13일은 BTS의 데뷔일이다. BTS 데뷔일에 수도권이 아닌 부산 지역에서 공연하는 건 이례적인 일로 여겨진다. 멤버 지민과 정국은 부산 출산이다. 전세계 ‘아미’ 들이 부산으로 몰려들 것으로 기대된다.

전날 BTS는 팬 플랫폼 ‘위버스’를 통해 월드투어 일정을 발표했다. 이번 투어는 고양을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아, 중동 등 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 개최된다. 국내 공연 도시로는 고양과 부산이 선정됐다.

이는 2022년 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’ 이후 약 4년 만에 열리는 콘서트 투어다.

박형준 부산시장은 페이스북을 통해 “부산시는 지난해부터 이 공연 유치를 위해 여러 노력과 협조를 해왔다”며 “부산공연 때는 전 세계 BTS 팬들과 함께 데뷔일 의미를 나누는 특별한 시간도 마련된다고 하니 보랏빛으로 물든 부산으로 오시라”라고 반겼다.

부산시는 숙박업소 ‘바가지 요금’ 문제에 대해선 “사실상 업소를 제재할 수 있는 방법이 없다”는 입장이다. 다만 시는 구·군, 관광협회와 일선 업소를 돌면서 현장 계도 활동을 벌일 예정이다.