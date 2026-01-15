서귀포시 한 식당서…피해 여경 봉합수술

[헤럴드경제=한지숙 기자] 심야에 제주의 한 식당에서 소란을 피우던 20대 남성이 신고를 받고 출동한 여성 경찰관의 손가락을 물어뜯었다. 현행범으로 체포된 남성은 “술에 취해 기억나지 않는다”고 했다.

15일 제주 서귀포경찰서에 따르면 경찰은 공무집행방해와 상해 혐의로 20대 A씨를 구속해 조사하고 있다.

A씨는 지난 12일 오전 2시 40분쯤 제주 서귀포시 대정읍의 한 식당에서 술을 마시고 소란을 피우다 이를 제지하는 40대 여성 경찰관을 폭행한 혐의를 받는다.

A씨는 장갑을 끼고 있던 여경의 오른손 약지를 물어뜯어 절단되는 중상을 입혔다. 다른 경찰관을 발로 차며 폭행한 것으로 알려졌다.

피해 여경은 바로 병원으로 옮겨져 봉합수술을 받았고 현재 경과를 지켜보는 상태다.

현행범으로 체포된 A씨는 경찰 조사에서 “술에 너무 취해 당시 상황이 잘 기억나지 않는다”면서도 자신의 범행을 인정하고 경찰관에게도 죄송하다고 말한 것으로 알려졌다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사중이다.