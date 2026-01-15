[헤럴드경제=조용직 기자] 골프용품 유통기업 골프존커머스는 지난해 12월 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 15일 발표했다.

골프존커머스가 공개해온 판매 순위 데이터에 따르면, 남성용 클럽 판매 순위에서 드라이버 판매 순위는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 PXG Black Ops, 5위 타이틀리스트 GT 순으로 집계됐다.

우드는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 캘러웨이 ELYTE, 4위 젝시오 XXIO 13, 5위 타이틀리스트 GT가 차지했다. 유틸리티는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 스릭슨 ZXI 시리즈, 4위 캘러웨이 ELYTE, 5위 젝시오 XXIO 13 순으로 조사됐다.

남성용 클럽에서 드라이버, 우드, 유틸리티 부문 모두 핑 G440이 차지했다. 반면 아이언은 1위 브리지스톤 V300 9, 2위 타이틀리스트 T-SERIES 4G, 3위 미즈노 JPX S30, 4위 미즈노 JPX 925, 5위 테일러메이드 P8CB 로 집계됐다.

여성용 클럽 판매에서는 젝시오 XXIO 13이 드라이버, 우드, 유틸리티, 아이언 모두 1위를 차지했다.

골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이 차지했으며, 2위 테일러메이드 TM 스트라이프, 3위 브리지스톤 TOUR B, 4위 스릭슨 25 소프트필, 5위 캘러웨이 ERC SOFT로 나타났다.