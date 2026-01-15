리얼미터, 광역단체장 수행평가 발표 ‘정당지표 상대지수’ 평가 전국 1위 천창수 울산교육감도 전국 3위 올라

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 김두겸 울산시장이 시민들의 직무수행 평가에서 ‘부정’보다 약 20% 많은 ‘긍정’으로 전국 광역단체장 가운데 세 번째로 좋은 평가를 받고 있는 것으로 나타났다. 1위는 김영록 전남지사, 2위는 이철우 경북지사였다. 김 시장은 소속 정당에 대한 지역 지지층과 대비한 ‘정당지표 상대지수’ 평가에서는 1위에 올랐다.

여론조사 전문기관인 ㈜리얼미터가 광역자치단체 공공서비스 품질 제고를 위해 실시한 ‘2025년 12월 광역자치단체장 및 교육감 직무수행 평가’ 조사 결과를 지난 14일 발표했다. 조사에 따르면 김 시장은 시민들의 직무수행 평가에서 ‘긍정’ 56.3%, ‘부정’ 36.6%의 성적표를 받아 전월과 같은 3위를 고수했다. 전월보다 ‘긍정’은 2.3%포인트 오르고, ‘부정’은 2.2%포인트 줄어 ‘긍정’과 ‘부정’의 격차를 15.2%에서 19.7%로 벌렸다.

소속 정당에 대한 지역 지지층과 대비한 ‘정당지표 상대지수’ 평가에서는 129.6점으로 전월 2위에서 1위로 올라섰다. 2위는 123.6점을 얻은 이장우 대전시장, 3위는 115.2점을 얻은 김태흠 충남지사가 차지했다.

이 지수는 단체장 평가와 소속 정당 지지도를 비교해 단체장의 인기, 정책 지지율, 지역 내 영향력 등을 볼 수 있는 것으로, 100보다 많으면 소속 정당보다 더 높은 지지를 받는다는 것을 의미한다.

교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산시교육감이 ‘긍정’ 49.7%, ‘부정’ 33.1%로 전월 순위와 같은 3위였다. 전월에 비해 ‘긍정’은 0.6%포인트 올리고, ‘부정’은 0.2%포인트 줄여 ‘긍정’과 ‘부정’의 격차를 15.8%에서 16.6%로 벌렸다. 1위는 김대중 전남도교육감, 2위는 김광수 제주도교육감이 차지했다.

조사는 지난해 11월 28~30일, 12월 29~31일 전국 18세 이상 1만3600명(시·도별 800명)을 대상 유·무선 자동응답 방식으로 진행했다. 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트이다.