전국 대학가·상권서 소비자 접점 프로모션

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로는 전국 대학가와 주요 상권에서 신년 맞이 ‘영 타깃(YT)’ 공략 마케팅을 전개한다고 15일 밝혔다.

테라, 참이슬 등 대표 맥주·소주 브랜드를 활용한 현장 프로모션을 통해 새롭고 재미있는 음용 경험을 제공하며 상권 활성화에 나선다는 전략이다.

특히 영 타깃 마케팅의 일환으로 ‘술무살 자격증(사진)’을 선보인다. 음주가 가능한 성인이 된 순간을 기념할 수 있도록 기존 ‘쏘맥자격증’ 콘셉트를 활용해 기획했으며, 신분증 확인 후 현장에서 증정한다. 최근 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 ‘인증 소비’ 트렌드를 반영한 것이 특징이다.

이와 함께 술자리 ‘첫 건배’ 기념 인증샷을 위한 ‘술무살 전용잔’과 전용잔 디자인을 반영한 ‘미니 키링’도 출시한다. 하이트진로의 인기 굿즈에 술무살 축하 문구를 넣은 참이슬 술무살 컬러잔 6종, 테라 술무살 변온잔, 술무살 미니 키링 2종을 활용해 전국 주요 상권에서 증정행사를 진행한다.

하이트진로 술무살 굿즈는 온라인에서도 판매 중이다. 참이슬 술무살 컬러잔 6본입 세트는 카카오톡 선물하기, 네이버 플러스 스토어 등에서 만나볼 수 있다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “하이트진로 대표 브랜드들이 젠지(Gen Z) 소비자들에게 더 친근하고 재미있게 다가갈 수 있도록 젊고 트렌디한 브랜드 활동들을 기획했다”고 설명했다.