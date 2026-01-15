목표액 97% 달성 사랑의 온도탑 온도 96.9도

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 기부 캠페인 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’을 통해 21억원을 모금했다고 15일 밝혔다. 모금액은 목표액 21억7000만원의 97%에 달한다.

사랑의 온도탑은 목표액의 1%가 모금될 때마다 1도씩 올라간다. 현재 구는 96.9도를 가리키며 추운 겨울, 이웃을 향한 마음이 100도를 향해 뜨겁게 끓어오르고 있다.

특히 올해는 법인들의 적극적인 기부가 목표액 조기 달성에 큰 역할을 할 것으로 구는 내다봤다.

실제 관내 기업 엠키스코어는 최고 기탁금액인 현금 1억 원을 선뜻 기탁 했으며 ㈜홀빅과 ㈜사마스전자도 각각 1000만 원으로 나눔에 손길을 보탰다. 롯데백화점은 크리스마스마켓의 온정을 담아 성금과 성품 8000만 원을 기탁했고, 롯데월드는 홀로 겨울을 나는 저소득층을 위한 필수품 키트 100박스를 전달했다. 키트에는 백미 2㎏, 간편식과 생필품, 냄비 등이 담겼다.

한국젬스와 녹십초는 홀몸어르신을 위해 각각 500만 원을 기탁했고, 데스커 신사점은 저소득 아동의 학습환경 개선을 위해 책걸상 550만 원 상당을 전달했다. ㈜밀라그로인터웍은 의류와 모자 2,500만 원 상당을, 데상트는 위기 청소년들에게 패딩 100벌을 기부하며 따뜻한 겨울나기에 힘을 보탰다.

또, (사)희망나눔마켓은 김장김치 1억 원 상당을 지역아동센터와 복지관에 전달했으며, 송파구 어린이집과 새마을부녀회도 김장김치를 신아원과 저소득층에 나눠 따뜻한 겨울나기에 동참했다.

다양한 세대가 나눔에 동참한 점도 눈에 띈다. 관내 유치원·어린이집 아이들이 고사리손으로 모은 성금을 기탁한데 이어 한 학생은 본인이 받은 장학금 100만 원을 전액 기부하며 나눔의 가치를 실천했다. 지역 나눔 리더인 이 모 씨 가족은 지난해에 이어 올해에도 300만 원을 기부하는 등 주민들의 자발적인 참여가 지역사회 전반으로 확산되고 있다.

구는 오는 2월 14일까지 다양한 홍보와 함께 나눔을 이어갈 계획이다.

지난해에는 총 29억 5천만 원의 성금·성품이 모금돼 홀몸어르신, 장애인, 한부모가족 등 저소득 가정과 관내 복지시설에 전달됐다.

서강석 송파구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 생각하는 따뜻한 마음이 송파를 행복한 나눔 공동체로 만들고 있다”라며 “복지사각지대 없는 송파를 만드는데 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다”라고 전했다.