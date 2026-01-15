식사 후 ‘혈당 스파이크’, 알츠하이머 치매 위험과 연관 가능성

[헤럴드경제=이원율 기자]식사 후 혈당이 급격하게 치솟는 ‘혈당 스파이크’(Blood sugar spikes)가 있을 경우 알츠하이머 치매 위험이 70%가량 높아질 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.

영국 리버풀대 빅토리아 가필드 교수팀은 15일 의학 저널 당뇨병, 비만 및 대사(Diabetes Obesity and Metabolism)에서 영국 성인 35만여명을 대상으로 공복 혈당 및 인슐린, 식후 혈당 등과 알츠하이머병 위험 간 관계를 분석해 이같은 연관성을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 식후 혈당이 높은 사람들은 알츠하이머병 발병 위험이 크게 뛰었다고 했다. 이런 위험 증가는 전체 뇌 용적 감소나 백질 손상으로는 설명되지 않으며, 이는 혈당 급상승에 따른 위험이 알 수 없는 미묘한 메커니즘으로 작용할 가능성을 시사한다고 덧붙였다.

고혈당과 제2형 당뇨병, 인슐린 저항성 등이 뇌 건강 악화, 특히 인지 기능 저하 및 치매 위험 증가와 강하게 연관돼 있다는 점은 이전 연구에서 제시돼왔다. 다만, 이런 위험 증가가 어떤 메커니즘에 따른 일인지는 충분히 규명되지 않았다.

연구팀은 이 연구에서 바이오의학 데이터베이스인 영국 바이오뱅크에 등록된 40~69세 35만여명을 대상으로 공복 혈당과 공복 인슐린, 인슐린 저항성, 식후 2시간 혈당(식후 고혈당)과 관련한 유전 정보와 뇌 영상 자료를 분석, 어떤 요인이 알츠하이머병 위험에 직접적으로 영향을 주는지 살펴봤다.

그 결과 식후 2시간 혈당이 높은 유전적 특성을 가진 사람들은 알츠하이머병 발병 위험이 그렇지 않은 사람보다 69% 증가하는 것으로 조사됐다.

반면 공복 혈당과 공복 인슐린, 인슐린 저항성 관련 유전적 특성은 알츠하이머병 위험 증가와 인과적으로 유의미한 연관성을 보이지 않았다. 연구팀은 이는 혈당이 전반적으로 높은 것보다는 식후 혈당이 얼마나 크게 치솟는가가 알츠하이머병 위험에 영향을 미치는 핵심 요인임을 시사한다고 했다.

식후 고혈당이 전체 뇌 용적이나 인지기능에 중요한 해마 용적, 백질 고신호강도 등에 미치는 영황을 보니 어떤 지표에서도 식후 혈당 스파이크로 인한 유의미한 변화가 발견되지 않았다.

연구팀은 식후 고혈당은 알츠하이머병 위험은 높이지만 뇌 크기를 감소시키거나 구조적 손상을 일으키지는 않는다며 이런 위험 증가가 뇌 영상으로는 드러나지 않는 미세한 생물학적 변화를 통해 발생할 가능성이 크다고 했다. 이 결과는 치매 예방 전략은 평균 혈당 관리만으로는 부족하고 식후 혈당 관리가 중요하다는 점을 보여주며, 당뇨병 환자의 치매 위험 관리에는 단순히 공복 혈당 조절 뿐 아니라 식후 혈당 상승을 줄이는 접근이 필요하다고도 했다.

가필드 교수는 “이 결과가 검증되면 당뇨병 환자의 치매 위험을 낮추기 위한 새로운 접근법을 여는 계기가 될 수 있다”고 했다.

한편 우리나라 질병관리청 국립보건연구원도 치매 에방을 위해 혈당과 혈압의 모니터링·관리가 중요하다는 연구 결과를 발표한 적 있다. 2024년 9월 당시 질병청은 노인성 치매 환자 코호트 분석을 통해 혈당·혈압 변동성이 알츠하이머병 지표와 혈관성치매 지표에 영향을 미친 것을 확인했다. 치매는 알츠하이머병 지표와 혈관성치매 지표 등 병리적 특징 변화가 인지 기능 저하로 이어지는 질병이다. 당뇨와 고혈압이 대표적 치매 위험인자로 알려져 있다.