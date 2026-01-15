생존 기반 종합적 관리 목표 청년 전문 농업인 양성

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 도시와 농어촌, 현재와 미래를 잇는 인천 먹거리 정책을 위해 농수산식품국을 신설했다.

15일 인천시에 따르면 신설된 농수산식품국은 농업·수산업·식품산업을 비롯해 유통, 연구, 동물보호정책을 하나의 체계로 통합해 도시의 생존 기반인 먹거리 체계를 종합적으로 관리하는 것을 목표로 한다.

농수산업을 단순한 1차 산업이 아닌 식량안보와 지역경제를 지탱하는 전략 산업으로 재정립하고 분산돼 있던 정책 기능을 통합하는 지휘 본부 역할을 수행하게 된다.

특히 중장기 비전을 바탕으로 지속 가능한 농수산업 기반을 구축하는데 중점을 두고 인천 여건에 맞춰 농업과 수산업을 식량안보의 양대축으로 관리한다.

또 생산-연구-가공-유통을 연계한 통합 정책 체계를 마련하고 기후변화·인구 감소·노동력 부족 등 구조적 위기에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다.

시는 농수산식품국을 중심으로 농업의 지속 가능한 발전을 위해 핵심 전략을 마련했다.

청년 전문 농업인을 육성해 혁신과 변화를 이끌 인재의 유입을 확대하고 농업을 전문적이고 기술 기반의 산업으로 전환한다.

또 정보통신기술(ICT) 기반 스마트농업과 첨단 농업시설을 확대해 노동력 부족에 대응하고 생산성과 효율성을 높인다.

이와 함께 기존 농업과 소규모 농가에 대한 지속적인 정책·제도적 지원을 통해 농업의 안정성과 지속 가능성을 강화해 나갈 계획이다.

인천시 관계자는 “인천 농업은 단순한 산업을 넘어 도시의 안전망이자 미래 성장 자산”이라며 “‘확장된 농업’이라는 비전 아래 청년, 기술, 기존 농가가 조화를 이루는 정책적 균형과 이에 걸맞은 재정 투자, 지속적인 관심이 인천 농업의 지속 가능한 미래를 좌우할 것으로 기대된다”고 말했다.

인천은 강화·옹진 지역을 중심으로 넓은 농업 기반이 유지되면서 수도권 먹거리 공급의 핵심 축이자 접경·도서지역을 지탱하는 생명산업으로 기능하고 있다.

그러나 인천시 전체 예산 대비 농업 예산, 특히 순수 농업 예산의 비중은 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 농업의 공익적 가치와 전략적 중요성에 걸맞은 재정 투자 확대가 과제로 남아 있다.