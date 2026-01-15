“대중의 시선 속 삶에 대한 탐구”

[헤럴드경제=손미정 기자] 홍상수 감독의 34번째 장편 영화 ‘그녀가 돌아온 날’이 내달 12일에 열리는 제76회 베를린국제영화제 파노라마 부문에 공식 초청됐다.

해외 배급사 ㈜화인컷에 따르면 베를린국제영화제 집행위원회는 14일(현지시간) ‘그녀가 돌아온 날’의 파노라마 부문 공식 초청을 발표했다.

베를린국제영화제 공식부문 중 하나인 파노라마 섹션은 강렬한 서사와 독창적인 형식을 지닌 작품들을 통해 동시대 사회적 이슈와 새로운 영화적 경향을 조명하는 프로그램이다. 전작 ‘도망친 여자’, ‘인트로덕션’, ‘소설가의 영화’, ‘물안에서’, ‘여행자의 필요’, ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’에 이어 홍 감독의 7년 연속 베를린영화제 초청이다.

트리시아 투틀스 베를린국제영화제 집행위원장은 “영화 ‘그녀가 돌아온 날’은 강한 연민의 감정과 유머를 지닌 채, 섬세하고 아름답게 관찰되어진 영화로, 특히 여성과 명성에 대한 인식과 관련된 ‘서사’를 통제하며, 대중의 시선 속에 살아간다는 것에 대한 탐구를 담고 있다”며 “우아하게 만들어졌고, 수많은 영화적 쾌감들을 선사하고 있다. 송선미의 연기가 강렬하다”며 초청 배경을 밝혔다.

앞서 홍 감독은 베를린에서 ‘밤의 해변에서 혼자’(67회)로 은곰상 여우주연상을, ‘도망친 여자’(70회)로 은곰상 감독상, ‘인트로덕션’(71회)으로 은곰상 각본상, ‘소설가의 영화’(72회)로 은곰상 심사위원대상, 그리고 ‘여행자의 필요’(74회)로 은곰상 심사위원대상을 수상한 바 있다.

홍 감독의 신작 ‘그녀가 돌아온 날’에는 송선미, 조윤희, 박미소, 하성국, 신석호와 김선진, 오윤수, 강소이가 참여했다. 내달 베를린국제영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된 이후 올해 상반기 국내 개봉 예정이다.