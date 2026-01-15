산학협력 업무협약 체결 학생들 디자인 아이디어 설계 실제 구현 기획 “글로벌 인재 육성에 앞장설 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 하드웨어 플랫폼 기업 모델솔루션이 미국의 디자인 명문 교육기관인 ‘아트센터 디자인 대학교(이하 아트센터)’와 산학협력 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

모델솔루션은 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 직접 기획·설계한 그룹의 중장기 포트폴리오 ‘스트림(S.T.R.E.A.M)’ 가운데 미래 신기술을 실현하는 계열사다.

1930년 설립된 아트센터는 미국 캘리포니아주 패서디나에 위치한 세계적인 디자인 전문 교육기관으로, 산업디자인·제품디자인·모빌리티디자인 분야에서 국제적인 명성을 보유하고 있다.

이번 협력은 아트센터가 지향해 온 실무 중심 교육과 모델솔루션이 보유한 하이피델리티 프로토타이핑 기술 및 제조 역량을 결합해, 학생들의 디자인 아이디어를 실제 제품 수준의 결과물로 구현하기 위해 기획됐다.

프로젝트는 아트센터 제품디자인과의 2026년 봄 학기 수업인 ‘3D 모델링 3’ 과정과 연계해 진행된다. 과제 분야는 웨어러블 스마트 디바이스, 퍼스널 모빌리티, 드론, 모바일 디바이스, 홈 IoT, 의료기기 등 모델솔루션의 사업 영역과 연관된 제품을 중심으로 구성된다.

수업을 통해 선발된 우수 디자인 프로젝트는 모델솔루션이 실제 제품 수준의 외관과 마감 품질을 갖춘 프로토타입으로 구현한 뒤, 학기 종료 시점에 학생들에게 전달할 계획이다.

모델솔루션은 학생들이 ▷정교한 CAD 데이터 기반 제조 검토 ▷CMF(색상·소재·마감) 사양 반영 ▷양산을 고려한 구조 및 소재 구현 등 산업 현장의 제조 프로세스를 직접 경험할 기회를 제공한다. 아울러 프로토타입 제작에 필요한 비용과 물류비를 전액 지원할 방침이다.

이번 협업을 통해 학생들은 디자인 콘셉트가 실제 물성과 완성도를 갖춘 제품으로 구현되는 전 과정을 체험하게 되며, 모델솔루션은 차세대 디자이너들과의 협업을 통해 미래 산업과 디자인 트렌드에 대한 인사이트를 확보한다는 계획이다.

유형민 모델솔루션 대표이사는 “이번 협업은 디자인 교육과 실제 제조 기술이 결합된 프로젝트로, 학생들에게 현실적인 산업 현장 경험을 제공하는 의미가 있다”며 “앞으로도 디자인 역량과 제조 기술력을 겸비한 하드웨어 플랫폼 기업으로서 글로벌 인재 육성에 앞장서겠다”고 말했다.