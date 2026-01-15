약 5배 많은 GPU 메모리 활용도 가능해져 이를 통해 검색 및 추천 모델도 강화

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오엔터프라이즈가 국내 대표 유통업체 GS리테일과 인공지능(AI) 검색 및 추천 시스템 혁신을 통한 개인 맞춤형 쇼핑 경험 강화에 앞장서고 있다. 뿐만 아니라 이 과정에서 투입되는 비용을 월 평균 약 30% 이상 절감하는 효과도 거뒀다.

카카오엔터프라이즈는 GS리테일이 카카오클라우드를 기반으로 AI 검색 및 추천 시스템을 도입해 유의미한 성과를 거두고 있다고 15일 밝혔다.

GS리테일은 2024년부터 GS샵 등에 카카오클라우드의 GPU 인스턴스와 쿠브플로우(Kubeflow)를 중심으로 한 검색 및 추천 시스템을 운영하고 분석 환경을 구성해 활용하고 있다.

지난해 5월부터는 카카오클라우드를 기반으로 훈련한 텍스트 임베딩 모델을 활용해 의미 기반 검색을 적용했다. 텍스트 임베딩 모델을 통해 단어와 문장 간 의미적 유사성을 파악하고, 사용자 행동 데이터를 기반으로 사용자와 상품 간 유사도를 계산해 추천하는 협업 필터링(CF) 방식과 상황에 맞는 시퀀스 모델을 혼합한 추천 모델을 통해 GS샵의 검색 품질을 향상시켰다.

이처럼 GS리테일은 카카오클라우드로 전환하면서 검색 및 추천 모델 학습과 관련해 월평균 약 35%의 비용을 절감했으며 모델 실험 사례 수 또한 40% 증가시켰다. 카카오클라우드를 통해 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 기존 대비 약 5배 많은 GPU 메모리를 활용할 수 있게 됐으며, 더 많은 실험이 가능해져 검색 및 추천 모델을 강화할 수 있었다.

GS리테일은 유동적인 GPU 수요에 원활하게 대응하고 급격한 환율 변동에 대비하기 위해 카카오클라우드를 선택했다. 기존에 사용하던 글로벌 클라우드는 고정된 GPU 리소스를 예약 구매하는 방식으로 유연성이 부족했고, 연초에 계획된 예산 내에서 환율 변동이 발생하는 경우 GPU 리소스 조정이 불가피한 경우가 발생했다.

카카오클라우드는 GPU 리소스를 최소 단위로 구성할 수 있게 지원해 GS리테일이 필요한 만큼 유동적으로 리소스를 확장할 수 있도록 했다. 또 환율 변동 등 대외 불확실성을 최소화해 연초에 계획한 예산을 효율적이고 안정적으로 집행할 수 있게 도왔다. GS리테일은 비용 예측 및 예산의 효율적인 집행을 강화하고 AI 검색 및 추천 시스템을 고도화하는 실험에 더욱 집중할 수 있었다.

김요한 GS리테일 AX본부 홈쇼핑AX부문장(상무)은 “기존에 검색 및 추천 시스템에서 사용하던 쿠브플로우 기반 파이프라인을 그대로 카카오클라우드로 이전해 활용할 수 있었고 유연성과 확장성 측면에서 매우 만족스러웠다”며 “앞으로도 AI 에이전트 기반의 대화형 쇼핑 서비스, 초개인화 추천과 고객별 맞춤형 동적 사용 경험을 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

이용민 카카오엔터프라이즈 클라우드부문장은 “GS리테일의 AI 검색 및 추천 시스템 혁신 사례는 유통 분야에서 카카오클라우드를 기반으로 비용 절감과 실험 수 증가라는 정량적인 성과를 동시에 달성한 모범 사례”라며 “고객이 핵심 경쟁력에 집중할 수 있는 AI 인프라 환경을 조성하는 데 적극 노력하겠다”고 강조했다.

한편 GS리테일은 홈쇼핑 GS샵과 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시 등 세 가지 핵심 유통 채널을 운영하며 고객의 라이프스타일에 맞춘 혁신을 지속해 온 대표 유통기업이다. 특히 GS샵은 데이터 파이프라인 개발부터 모델 서빙, 품질 모니터링까지 AI⬝머신러닝 운영(MLOps) 전문성을 바탕으로 검색 및 추천 시스템을 운영하고 있다.