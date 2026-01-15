석유 등 협력의제 논의…트럼프 “베네수, 곧 다시 번영하는 나라로”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 14일(현지시간) 통화하고 석유 분야 등에서의 협력 방안을 논의했다. 로드리게스가 임시 대통령으로 취임한 뒤 두 사람간의 전화 통화가 공개된 것은 이번이 처음이다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “오늘 아침 베네수엘라의 임시 대통령 델시 로드리게스와 아주 좋은 통화를 했다”고 밝혔다.

이번 양국 간의 정상급 소통은 미군이 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 압송해간 이후 11일만에 이뤄진 것이다. 트럼프 대통령 “우리는 베네수엘라가 안정을 되찾고 회복하도록 도움을 주면서 엄청난 진전을 이루고 있다”며 “석유, 광물, 무역, 국가 안보를 포함해 많은 주제가 논의됐다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “미국과 베네수엘라 사이의 파트너십은 모두를 위한 대단한 관계가 될 것”이라며 “베네수엘라는 곧 다시 위대하고 번영하는 나라가 될 것이며 어쩌면 어느 때보다도 더 잘나갈지도 모른다”고 밝혔다.

델시 로드리게스 임시 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과의 통화 사실을 밝혔다.

로드리게스 임시 대통령은 “트럼프 미국 대통령과 상호 존중의 분위기 속에서 길고 정중한 전화 통화를 가졌다”며 “양국 국민을 위한 양자 협력 의제와 양국 정부 간 미해결 사안들을 논의했다”고 적었다.

로드리게스 임시 대통령은 지난 3일 미 당국에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 붙잡아 간 지 이틀 뒤인 5일에 ‘대통령 부재’에 따라 국정 운영을 맡았다. 그는 당시 부통령과 석유부 장관으로 재직 중이었다.

로드리게스 임시 대통령은 미국을 비롯한 국제 사회와의 대화 가능성을 열어두며 경제 제재 완화와 정치적 타협을 시사하는 유화적 발언을 이어가고 있다.

그는 이날 현지 기자회견에서는 반정부 활동가에 대한 대거 석방 조처를 강조하며 “새로운 정치적 순간이 전개되고 있다”고 말했다. 또 지난 7일에는 베네수엘라 대통령실 보도자료를 통해 미국과의 원유 수출 협상을 옹호하면서 “양국 간 교역을 이례적인 일로 봐서는 안 된다”는 입장을 피력한 바 있다.