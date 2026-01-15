“고객가치 극대화·디지털경쟁력 강화·내실 경영”

[헤럴드경제=정호원 기자] 이정환 NH농협카드 신임 사장은 9일 취임사를 통해 불확실한 대외 환경을 정면 돌파하고 회사의 내실을 다지기 위한 경영 철학을 공유했다.

이 사장은 현재의 금융 환경을 ‘변화와 도전의 시기’로 진단하며, NH농협카드가 나아가야 할 방향으로 ▷고객가치 극대화 ▷디지털경쟁력 강화 ▷기본에 충실한 내실 경영을 제시했다.

이 사장은 1995년 농협중앙회 입사 이후 무주군지부장을 거쳐 NH농협은행 기업개선부장, CIB심사부장, 전북본부 총괄본부장 등을 지낸 뒤 지난 1일 NH농협카드 사장으로 취임했다. 이 사장은 일선 영업 현장과 본부 요직을 두루 경험하며 업무 성과를 인정받고 안정적인 조직 경영 리더십을 갖췄다는 평을 받고 있다.

이 사장은 취임사에서 ‘고객 중심 경영’을 최우선 과제로 꼽으며 “고객이 체감할 수 있는 실질적인 혜택과 편리한 서비스를 제공하는 것이 카드사의 본질”이라며 “기존의 관행에서 벗어나 고객의 관점에서 모든 프로세스를 재점검하고 개선해 나가겠다”고 강조 했다.

또한 미래 기술 대응을 통한 디지털 경쟁력 강화와 관련해 “급변하는 AI 트렌드에 뒤처지지 않도록 ‘에이전틱AI(Agentic AI)’등 차세대 기술의 활용 기반을 차근차근 조성해 나갈 것”이라며 “당장 서두르기보다 기술적 완성도를 높이고 우리 비즈니스에 최적화된 AI 환경을 구축해 미래 경쟁력을 선제적으로 확보하겠다”고 설명했다.

수익 구조의 다변화와 내실있는 성장에 대해서도 목소리를 높였다. 전통적인 신용카드 업의 한계를 극복하기 위해 새로운 수익원을 적극적으로 발굴하는 한편, 철저한 리스크 관리를 통해 어떠한 환경 변화에도 흔들리지 않는 단단한 재무 구조를 확립하겠다는 의지를 밝혔다.

시장 지배력 확대를 위한 공격적인 마케팅 강화도 주문했다. 이 사장은 “철저한 데이터 분석을 바탕으로 고객의 니즈를 정확히 관통하는 정교한 마케팅을 전개해야 한다”며 “고객이 체감할 수 있는 혜택과 차별화된 경험을 제공해 브랜드 경쟁력을 최고 수준으로 끌어올리겠다”고 말했다.

안정적인 성장을 뒷받침할 리스크 전략 고도화를 위해 최신 데이터 모델링을 통한 리스크 관리 체계를 더욱 정교화하고 외부 환경 변화에 흔들리지 않는 단단한 재무 구조를 확립할 것을 강조했다.

마지막으로 임직원들에게는 “우리가 마주한 도전은 위기이자 동시에 도약의 기회”라며 “현장 중심의 소통과 유연한 조직 문화를 통해 NH농협카드의 새로운 미래를 함께 열어가자”고 당부했다.