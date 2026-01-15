[헤럴드경제=김주리 기자] 국내 가상자산 거래소 코인원이 투자 콘텐츠를 담은 ‘2025 코인원 이야기’를 공개했다.

14일 공개된 코인원 이야기는 지난 한해 코인원 커뮤니티 고객 활동 데이터를 바탕으로 투자자들이 흥미롭게 느낄 만한 다양한 콘텐츠로 구성됐다. 코인원은 이용자 소통 등을 위해 커뮤니티 서비스를 운영하고 있다.

커뮤니티에서 가장 많이 언급된 종목은 ‘리플(XRP)’이었다. XRP 태그 게시글은 1만9755개로 전체의 12.8%을 차지했다. XRP 매수 인증 게시글은 전체의 82%로 매도 인증(18%)보다 크게 높았으며, 수익 인증글은 전체의 67%로 손실 인증글(33%)보다 두 배 이상 많았다.

최다 수익금을 인증한 고객은 쑨(SOON) 투자자로 약 97억7140만 원의 수익을 거둔 것으로 나타났다. 이는 코인원 커뮤니티 역대 1위 수익금 인증으로, 해당 고객의 수익률은 1043%에 달한다.

지난해 ‘거래내역 인증’ 게시글 중 대부분은 100만원 미만의 소액 투자 인증인 것으로 나타났다. 3만2102건 거래 인증 게시글 가운데 2만 9877건(93%)이 100만 원 미만 거래였다.

이밖에 지난해 말 기준 가장 많은 가상자산을 보유한 고객은 비트코인(BTC) 단일 종목으로만 약 382억 원 규모의 자산을 보유한 것으로 나타났다.

코인원 관계자는 “지난해 활발한 참여로 코인원 커뮤니티를 풍성하게 만들어주신 이용자들에게 감사하다”며 “올해도 건강한 가상자산 투자 문화를 만들기 위해 다양한 투자 정보와 콘텐츠를 제공해 나갈 예정”이라고 말했다.