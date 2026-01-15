삼프로TV와의 협력으로 경제·투자 전문가의 ‘신년 경제 아카데미’ 온라인 강좌 운영 정채진 투자자, 박석중 부서장, 조영무 연구소장 강좌 진행, 21일부터 구민 600명 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 새해를 맞아 투자, 경제 분야 전문 온라인 강좌를 무료로 들을 수 있는 신년 경제 아카데미 ‘성동지식대학’을 운영한다.

‘성동지식대학’은 국내 최고 경제 전문 유튜브 채널인 삼프로TV와 성동구가 상호 협력하여 운영하는 온라인 강좌이다.

이번 강좌는 오는 2월 1일부터 28일까지 한 달간 삼프로TV 앱과 누리집(웹페이지)을 통해 온라인 개별 학습으로 진행된다.

강연자는 ▲‘운, 실력, 버핏으로 완성하는 투자 전략’ 주제로 정채진 전문 투자자 ▲‘글로벌 투자 전략의 새로운 패러다임’ 주제로 박석중 신한투자증권 투자전략부 부서장 ▲‘데이터로 읽는 국내외 경제 흐름 및 전망’ 주제로 조영무 NH금융연구소장으로 투자, 경제 분야 전문가들이 수준 높은 강의를 제공할 예정이다.

온라인 강좌 수강생은 오는 1월 21일부터 구청 누리집(홈페이지) 신속예약시스템을 통해 600명을 선착순으로 모집하며, 구민 누구나 참여할 수 있다. 자세한 정보는 구청 누리집(홈페이지) 및 성동구청 교육지원과로 문의하면 된다.

정원오 성동구청장은 “이번 ‘성동지식대학’ 온라인 강좌를 통해 주민들이 쉽고 자유롭게 전문적인 지식을 얻고, 경제 역량을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 주제의 평생학습 프로그램을 지속적으로 발굴해 주민 누구나 배움의 기회를 풍성하게 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.