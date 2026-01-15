송파구, ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 21억 원 돌파 법인 기부 큰 역할, 단체·어린이 등 지역사회 전반으로 나눔 확산 올해 목표액 21억 7000만 원 눈앞…2월 14일까지 모금

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 캠페인이 목표액 21억7000만 원의 97%에 육박하는 21억 원을 기록했다고 15일 밝혔다.

사랑의 온도탑은 목표액의 1%가 모금될 때마다 1도씩 올라간다. 현재 구는 96.9도를 가리키며 추운 겨울, 이웃을 향한 마음이 100도를 향해 뜨겁게 끓어오르고 있다.

특히 올해는 법인들의 적극적인 기부가 목표액 조기 달성에 큰 역할을 할 것으로 구는 내다봤다.

실제 지역 내 기업 엠키스코어는 최고 기탁금액인 현금 1억 원을 선뜻 기탁 했으며 홀빅과 사마스전자도 각각 1000만 원으로 나눔에 손길을 보탰다. 롯데백화점은 크리스마스마켓의 온정을 담아 성금과 성품 8000만 원을 기탁했고, 롯데월드는 홀로 겨울을 나는 저소득층을 위한 필수품 키트 100박스를 전달했다. 키트에는 백미 2kg, 간편식과 생필품, 냄비 등이 담겼다.

한국젬스와 녹십초는 홀몸어르신을 위해 각각 500만 원을 기탁했고, 데스커 신사점은 저소득 아동의 학습환경 개선을 위해 책걸상 550만 원 상당을 전달했다. 밀라그로인터웍은 의류와 모자 2500만 원 상당을, 데상트는 위기 청소년들에게 패딩 100벌을 기부하며 따뜻한 겨울나기에 힘을 보탰다.

또, (사)희망나눔마켓은 김장김치 1억 원 상당을 지역아동센터와 복지관에 전달했으며, 송파구 어린이집과 새마을부녀회도 김장김치를 신아원과 저소득층에 나눠 따뜻한 겨울나기에 동참했다.

다양한 세대가 나눔에 동참한 점도 눈에 띈다. 유치원·어린이집 아이들이 고사리손으로 모은 성금을 기탁한데 이어 한 학생은 본인이 받은 장학금 100만 원을 전액 기부하며 나눔의 가치를 실천했다. 지역 나눔 리더인 이 모 씨 가족은 지난해에 이어 올해에도 300만 원을 기부하는 등 주민들의 자발적인 참여가 지역사회 전반으로 확산되고 있다.

구는 오는 2월 14일까지 다양한 홍보와 함께 나눔을 이어갈 계획이다.

지난해에는 총 29억5000만 원의 성금·성품이 모금돼 홀몸어르신, 장애인, 한부모가족 등 저소득 가정과 관내 복지시설에 전달됐다.

서강석 송파구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 생각하는 따뜻한 마음이 송파를 행복한 나눔 공동체로 만들고 있다”며 “복지사각지대 없는 송파를 만드는데 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.