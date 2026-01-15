“기업들 관세 전 확보한 재고 고갈…마진유지 압박 심해져” “고용은 정체, AI 영향은 아직 제한적”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 오는 27∼28일(현지시간) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 공개한 1월 경기동향 보고서(베이지북)에서 최근 몇 달 사이 미국의 경제 활동이 개선됐다고 진단했다.

보고서는 “전반적인 경제 활동은 12개 권역 가운데 8곳에서 소폭 내지 완만한(slight to modest) 속도로 증가했으며, 3개 권역은 보합, 1개 권역은 완만한 감소를 보였다”고 밝혔다. 이는 지난 3차례 보고서에서 대다수 권역이 보합세를 기록했던 것과 비교해 개선된 흐름이라고 연준은 설명했다.

소비지출은 연말 쇼핑 시즌의 영향으로 대부분의 권역에서 소폭에서 완만한 증가세를 나타냈다.

다만 저소득층과 중간소득층 소비자들이 점차 가격에 민감해지면서 비필수 소비재와 서비스에 대한 지출을 꺼리는 경향이 관측됐다고 보고서는 전했다.

고용 상황은 대체로 변화가 없었으며, 12개 권역 중 8개 권역에서 고용 상황에 변화가 없다고 보고했다.

인공지능(AI)이 고용에 미치는 영향은 현재까지 제한적이었으며, 즉각적인 영향보다는 앞으로 몇 년 안에 더 큰 영향이 예상된다고 보고서는 언급했다.

물가와 관련해선 2개 권역에서만 소폭의 물가 상승을 보고했다면서도 “관세로 인한 비용 압박이 모든 권역에서 일관된 주제였다”라고 언급했다.

보고서는 “처음에 관세 관련 비용을 흡수했던 조사대상들이 비용을 고객들에게 전가하기 시작했다”며 “관세 부과 전 확보한 재고가 고갈되거나 마진을 유지해야 한다는 압박이 더욱 심해졌기 때문”이라고 말했다.

베이지북은 미국 12개 연방준비은행이 담당 지역별로 은행과 기업, 전문가 등을 접촉해 최근 경제 동향을 수집한 경제 동향 관련 보고서로, 통상 통화정책을 결정하는 FOMC 회의 2주 전에 발표한다.

이번 베이지북은 직전 작년 11월 말 보고서 발간 이후 1월 5일까지 권역별로 집계한 미국의 경제 상황 설문조사 결과를 반영했다.

앞서 연준은 지난 9월부터 12월까지 3회 연속 기준금리를 인하했다. 금융시장은 오는 1월 27∼28일 FOMC에서 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결하고 연내 2회 안팎의 추가 금리 인하가 이뤄질 것으로 예상한다.