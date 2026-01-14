우크라 평화안·재건 문제 등 논의할 듯

[헤럴드경제=김현일 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 스티브 윗코프 미국 중동 특사와 함께 러시아 모스크바에서 블라디미르 푸틴 대통령과의 회담을 추진 중이라고 블룸버그뉴스가 14일(현지시간) 보도했다.

블룸버그뉴스는 이달 중 회담이 열릴 수 있으나 최근 이란의 불안정한 정세로 인해 일정이 조정될 가능성도 있다고 전했다.

윗코프 특사와 쿠슈너가 이끄는 미국 대표단은 러시아 측에 우크라이나 평화안을 전달하고, 미국·유럽의 안보 보장과 우크라이나 재건 문제를 논의할 것으로 예상된다.

다만 백악관은 블룸버그에 “현재 예정된 회담은 없다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난해 11월 우크라이나 평화 구상을 제안하며 러시아-우크라니아 전재 종식을 위한 외교적 해법을 타진하고 있지만 협상은 교착 상태에 빠져 있다.

앞서 푸틴 대통령은 작년 12월 2일에도 모스크바에서 윗코프 특사, 쿠슈너와 회동했다. 이들은 우크라이나 종전안을 놓고 5시간 동안 협상을 벌였다.

당시 양측이 회담 내용을 비공개해 구체적인 내용은 알려지지 않았으나 우크라이나 영토 포기 문제를 놓고는 이견을 좁히지 못했다.

이어 지난달 말 푸틴 대통령의 특사인 키릴 드미트리예프가 미국에서 미국 대표단과 협상했고, 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 회담했지만 현재까지 진전된 소식은 없다.

새해 들어 러시아가 우크라이나를 상대로 공격 수위를 높이는 데다 미국도 베네수엘라 군사 작전과 이란 시위 등의 이슈까지 챙겨 관심이 분산된 상황이다.