대학-지역 연계 가능성에 공감대 형성

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 전라남도에 ‘RE100 반도체 국가산단’ 유치를 건의한 것과 관련해 지역대학인 순천대가 유치 건의를 환영하고 나섰다.

앞서 노관규 순천시장은 최근 김영록 전남도지사를 만나 순천시 해룡면·광양읍 세풍리 일대에 조성 예정인 ‘미래첨단소재국가산단’ 후보지에 반도체 특화단지 유치를 정부에 건의해 달라고 요청한 바 있다.

순천대는 14일 입장문을 내고 “학령 인구 감소와 수도권 중심 산업 구조로 인해 지역 대학과 청년 인재가 지속적으로 유출되는 현실 속에서, 국가 전략산업 유치가 지역과 대학의 지속 가능성 논의에서 중요한 방향으로 거론된다는 점에 공감한다”고 밝혔다.

순천시가 주목한 반도체 산업은 연구개발(R&D), 설계, 공정, 소재·부품·장비 등 다층적인 산업 생태계를 기반으로 하며, 대학의 교육·연구 역량과 직접적으로 연계될 수 있는 대표적인 첨단산업이다.

전남 동부권(여수·순천·광양시)은 태양광·풍력 등 재생에너지 공급 여건과 전남 최대 규모의 주암댐과 상사댐을 통한 안정적인 산업용수 확보, 광양항과 여수공항을 활용한 수출·물류 인프라, 포스코 광양제철소와 율촌산단 이차전지 소재산업단지, 여수석유화학 반도체 원료 단지로의 전환 등 완벽한 조건을 갖춘 지역으로 알려져 있다.

여기에다 신대·선월지구 등 계획적 배후 신도심 주거지와 순천만국가정원 등 관광지와 결합해 ‘RE100 기반 산업단지’ 조성 논의 과정에서 유의미한 조건으로 검토될 수 있다는 평가다.

이는 수도권 반도체 클러스터가 직면한 전력·용수 한계를 보완하는 동시에 정부의 반도체 산업 남부권 확장과 국가 균형발전 정책 기조와의 연계 가능성도 점쳐진다.

반도체 전문 인력 수요 확대는 청년층의 지역 정착을 촉진하고, 교육·의료·주거 등 도시 기능 전반의 질적 향상으로 이어지는 선순환 구조를 형성할 수 있다는 관측도 나온다.

송경환 순천대 산학협력단장은 “RE100 반도체 국가산단 유치는 지역 산업 경쟁력 강화와 지방대학의 지속가능한 발전을 동시에 견인할 수 있는 국가적 프로젝트”라고 강조했다.