[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 현대자동차㈜, 기아㈜, 메르세데스-벤츠코리아㈜, 포르쉐코리아㈜에서 제작·수입·판매한 74개 차종 34만4073대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 15일 밝혔다.

현대자동차 아반떼 등 2개 차종 13만283대는 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입돼 구동력이 전달되지 않을 가능성으로 오는 19일부터 시정조치를 진행한다.

기아 K3 11만3793대는 무단변속기 부품 내부로 이물질이 유입돼 구동력이 전달되지 않을 가능성으로 오는 15일부터 시정조치를 진행하고, 스포티지 등 2개 차종 3895대는 바디 제어장치 소프트웨어 설계 오류로 인해 주차거리경고 기능이 작동하지 않는 안전기준 부적합으로 이날부터 시정조치에 착수한다.

벤츠 E200 등 24개 차종 5만6208대는 인포테인멘트 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 운행중 계기판이 꺼질 가능성으로 지난 12일부터 시정조치를 진행하고 있다.

포르쉐 카이엔 등 45개 차종 3만9894대는 차량의 전자기 간섭으로 인해 서라운드 뷰 카메라가 작동하지 않을 가능성으로 오는 26일부터 시정조치를 진행할 예정이다.

한편 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.