그룹 지주사격 ㈜한화 이사회 개최 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스’ 설립하는 인적분할 결의 김동관·김동선 담당 방산·조선·금융은 기존 법인 존치 “복합기업 디스카운트 해소 목적…지배구조 선진화 추진” 4500억원 규모 자사주 소각 등 주주환원 강화도

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화그룹이 방산, 조선·해양, 에너지 등 주력 부문 경쟁력을 키우기 위한 사업 재편을 단행했다. 핵심 사업은 기존 법인에 남기고, 테크 및 라이프 사업은 신설 법인을 세워 떼어내는 방식이다.

14일 그룹의 지주사격인 ㈜한화는 테크·라이프 사업 관련 계열사를 묶은 신설 지주사 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스’를 설립하는 내용의 인적분할 계획을 결의했다고 밝혔다. 존속 법인은 방산, 조선·해양, 에너지 등 핵심 계열사를 중심으로 지주회사 역할을 유지한다.

분할 비율은 순자산 장부가액 기준, 존속 법인 76.3%, 신설 법인 23.7%로 산정됐다. 기존 주주들은 이 비율대로 각 법인 주식을 배정받게 된다. 인적분할은 6월 임시주주총회 등을 거쳐 오는 7월 완료될 예정이다.

인적분할이 완료되면 존속법인은 ▷한화에어로스페이스 ▷한화오션 ▷한화솔루션 ▷한화생명 등 핵심 사업을 집중적으로 관리한다. 특히 정부 정책에 민감하게 반응하는 사업군 리스크에 미리 대응하고, 장기적으로 사업 전략과 투자 계획을 세운다는 방침이다.

현재 방산·조선·해양·에너지 사업은 김승연 회장 장남인 김동관 부회장이, 금융은 차남 김동원 사장이 담당하고 있다.

김 회장 3남인 김동선 미래비전총괄 부사장이 담당하는 계열사들은 신설법인에 속하게 된다. 테크 및 라이프 사업은 김 회장 3남인 신설법인은 테크 관련 계열사인 ▷한화비전 ▷한화모멘텀 ▷한화세미텍 ▷한화로보틱스, 라이프 부문인 ▷한화갤러리아 ▷한화호텔앤드리조트 ▷아워홈 등이 속하게 된다. 신설 법인은 피지컬 인공지능(AI)을 미래 성장 동력으로 삼아 스마트 F&B, 지능형 물류 시스템 등 신사업을 추진한다.

㈜한화는 존속법인 매출을 2030년까지 연평균성장률 10%로 성장시킨다는 목표다. 특히 방산 및 조선·해양에 2028년까지 11조원을 선제적으로 투자해 2030년 매출 70조를 기록하겠다고 밝혔다. 신설법인 매출 목표는 2025~2030년 연평균성장률 30%다.

㈜한화는 이번 인적분할로 기업 가치 제고 효과도 노린다. 그간 ㈜한화 하나의 법인 아래 여러 사업군이 묶여 있어 시장에서 저평가되는 ‘복합기업 디스카운트’가 해소될 것으로 기대된다. 한화 관계자는 “존속·신설법인이 시장에서 재평가 받고 경영 효율성이 증대되면 낮은 평가를 받아왔던 ㈜한화의 가치도 상승할 것”이라고 밝혔다.

주주환원 정책도 발표됐다. 우선 임직원 성과보상분(RSU)을 제외한 보통주 445만주를 주주총회 등을 거쳐 소각한다. 이는 전체 보통주의 5.9%로, 시가 4562억원 규모다. 소액주주 권익보호 기조를 내세우고 있는 새 정부 출범 이후 최대 규모의 자사주 소각이다.

또 최소 주당 배당금(DPS)을 지난해 주당 배당금(보통주 기준 800원) 대비 25% 늘린 1000원(보통주 기준)으로 설정해, 배당 신뢰성을 높였다. 현재 남아있는 구형 우선수 19만9033주 전량도 장외매수 방식으로 취득, 소각해 지난해 우선주 상장폐지 공시한 소액주주 보호 방안을 이행한다.

주주들과의 신뢰를 높이기 위해 지배구조도 선진화한다. 독립적 감사지원부서를 설치하고, 최고경영자(CEO) 승계 정책을 마련할 예정이다. 배당정책 실시계획은 연 1회 이상 공고하고, 현금 배당 예측 가능성을 높인다. 주주제안 관련 권리 및 절차도 홈페이지를 통해 안내해 투명경영을 강화한다.

㈜한화 관계자는 “인적분할을 포함한 기업가치 제고계획 발표를 계기로 매출 성장성 제고, 주주환원 확대 등을 기업가치 제고를 위한 핵심 관리 지표로 설정하고 주주 및 투자자들과의 신뢰 강화에 주력할 것”이라고 밝혔다.