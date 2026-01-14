간사이 동포 간담회

[헤럴드경제=서영상 기자]다카이치 사나에 일본총리와 정상회담 차 일본을 방문 중인 이재명 대통령은 14일 현지 동포들과 간담회를 갖고 “(재일동포들이) 불법계엄 사태 때 대한민국의 민주주의를 지켜내기 위한 수많은 불빛을 밝히는 데 함께했다. 노고와 헌신에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “재일동포 여러분의 희생과 헌신 덕분에 대한민국은 산업화와 민주화를 동시에 이루어내고 한일 양국 관계 또한 부침이 있기는 하지만 조금씩 진전을 이뤄내고 있습”면서 “모국에 대한 여러분의 헌신과 사랑이 가슴을 뭉클하게 만든다”고 했다.

아울러 “한일 간 불행한 과거 때문에 수천 년에 이르는 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다”며 “참으로 안타깝다”고 밝혔다.

특히 이 대통령은 제주 4·3 피해자 유가족 등도 참석한 점을 언급하며 대한민국의 불행한 역사 속에 피해를 본 당사자와 유가족께 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 드린다“고 했다.

더불어 “재일동포 여러분이 인간으로서의 존엄성과 민족의 공동체를 지키기 위해 치열하게 노력해온 점을 안다. 오사카에서 ‘헤이트 스피치 억제 조례’를 제정한 일도 그중 하나”라며 “대한민국 국민은 여러분의 헌신을 잊지 않을 것”이라고 약속했다.

그러면서 “모국에 방문했을 때에 국적이나 출신에 의해서 불합리한 차별을 받으시지 않도록 문제의 소지가 있는 제도들을 다 발굴하고 개선하도록 하겠다”면서 “대한민국이 여러분이 걱정하는 존재가 되지 않도록 대한민국이 여러분을 잘 챙기고 보살피도록 하겠다”고 덧붙였다.