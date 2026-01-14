“탄소중립 역행, 국민부담” 주장

정부가 공기열 히트펌프를 재생에너지로 지정하는 방안을 추진하자 지열 업계의 반대 목소리가 커지고 있다.

한국지열협회와 관련 업계는 지난 13일 정부세종청사에서 집회를 열고 “전기를 소비하는 설비를 재생에너지로 분류하는 것은 재생에너지 개념을 심각하게 왜곡하는 것”이라며 정책 중단을 촉구했다. 이들은 성명을 통해서도 “공기열 히트펌프는 화력발전으로 생산된 전기를 동력으로 작동하는 에너지 이용 설비일 뿐 재생에너지로 분류될 수 있는 에너지원이 아니다”라고 강조했다.

공기열 히트펌프는 외부 공기에 있는 열을 전기로 끌어와 실내 난방이나 온수에 활용하는 장치다. 앞서 기후에너지환경부는 지난해 12월 공기열 히트펌프를 재생에너지로 인정하는 신재생에너지법 시행령 개정안을 입법예고했다.

집회 참가자들은 “재생에너지는 태양, 풍력, 수력, 지열 등 자연적으로 생산되는 1차 에너지를 의미한다”며 “화력발전 위주의 우리나라 환경에서 공기열 히트펌프를 재생에너지로 지정하는 것은 탄소중립에 역행하는 정책”이라고 주장했다.

이어 “공기열 히트펌프의 재생에너지 지정은 전력수요 증가와 전력피크 심화로 이어질 수 있고, 혹한기와 바닥난방 등 국내의 환경적·기술적 여건을 고려하지 않은 일방적 제도여서 결국 산업계와 국민들에게 부담을 전가하게 될 것”이라고 덧붙였다. 신혜원 기자