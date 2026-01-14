전기차 모터코어 생산에 활용 천안·포항·해외 사업장 적용

포스코그룹이 로봇 제조사 ‘야스카와전기’(이하 야스카와)와 협력해 포스코모빌리티솔루션의 구동모터코어 생산 현장에 산업용 로봇을 배치한다.

14일 포스코DX는 포스코모빌리티솔루션 천안사업장에서 포스코DX, 포스코모빌리티솔루션, 야스카와 간 3자 업무 협약식을 개최했다고 밝혔다. 심민석 포스코DX 사장, 김상균 포스코모빌리티솔루션 사장, 야마다 세이고 한국야스카와전기 대표 등 사업 관계자가 협약식에 참석했다.

포스코DX는 이번 협력을 계기로 포스코모빌리티솔루션이 생산한 모터코어를 품질 검사 측정기로 이송하고, 제품을 품질 등급별로 분류하는 로봇을 생산 현장에 적용하겠단단 방침이다. 해당 로봇은 포스코모빌리티솔루션의 천안과 포항사업장을 비롯해, 폴란드, 멕시코, 인도 등 해외 사업장에 단계적으로 확산할 계획이다.

먼저 포스코모빌리티솔루션은 생산 현장에 필요한 로봇의 요구사항을 도출할 예정이다.

이어 포스코DX는 기존 생산설비·시스템과 연동을 고려한 로봇 배치, 로봇 자동화시스템의 레이아웃 설계, 자동화 시스템 전반을 통합 구축한다. 야스카와는 환경에 최적화된 로봇을 공급하고, 사후관리(A/S) 등 기술 지원을 담당한다.

포스코모빌리티솔루션이 생산하는 구동모터코어는 전기차와 하이브리드차의 핵심 부품이다. 배터리에서 나온 전기를 회전 동력으로 바꿔, 바퀴를 돌려주는 역할을 한다. 포스코모빌리티솔루션은 현대차, 테슬라, 스텔란티스 등 글로벌 완성차 업체들에 구동모터코어를 공급하고 있다.

야스카와는 전 세계 3대 산업용 로봇 제조사로 꼽히는 기업이다. 산업용 로봇 분야에서 모션 제어 기반의 로봇 기술을 보유해, 고속·고정밀 공정 부문에서 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

포스코그룹 관계자는 “철강·이차전지 등 산업 현장에 로봇 자동화를 적용해 생산성 향상을 추진하고 있다”며 “이번 협약을 통해 글로벌 로봇 제조사인 야스카와의 3자 협력을 강화해, 인공지능(AI) 기술과 결합한 피지컬 AI 기반의 로봇 자동화를 그룹사뿐만 아니라 대외 산업 현장으로 확대할 계획이다”라고 말했다. 차민주 기자