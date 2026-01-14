재난대응 긴급경영자금 첫 도입 청년·저신용까지 지원 확대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 올해 2000억원 규모의 정책자금을 투입한다. 특히 자연재해나 사회적 재난에 즉각 대응할 수 있는 ‘재난대응 긴급경영자금’을 처음 도입해 소상공인 안전망을 강화한다.

경남도는 고물가·고금리 여파로 경영 부담이 커진 소상공인을 지원하기 위해 정책자금 지원에 나선다고 14일 밝혔다. 자금 지원 대상을 넓히고 신청 문턱을 낮춰 재난·저신용·청년 소상공인까지 폭넓게 지원한다는 계획이다.

도는 오는 19일부터 본격적인 자금 지원을 시작한다. 전체 자금 가운데 경영안정자금이 1200억원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 이 밖에 ▷희망두드림 자금 300억원 ▷명절자금 150억원 ▷버팀목자금 100억원 ▷청년창업자금 80억원 ▷기업가형 소상공인 자금 20억원을 편성했다. 새로 신설한 재난대응 긴급경영자금에는 50억원을 배정했다.

재난대응 긴급경영자금은 산불·호우 등 자연재난은 물론, 대형 유통시설 폐점 등 사회적 요인으로 피해를 입은 소상공인을 지원하기 위한 예비 성격의 자금이다. 국가 지원만으로 회복이 어려운 사각지대를 보완하기 위해 피해 상황에 맞춰 탄력적으로 집행할 방침이다.

도는 이번 정책자금을 단기 지원에 그치지 않고 경영 회복으로 이어지도록 운용할 계획이다. 재난이나 경기 충격으로 위기에 처한 소상공인의 연쇄 폐업을 막기 위해 지원 범위를 확대했다.

수요가 몰렸던 청년창업자금은 지난해 50억원에서 올해 80억원으로 규모를 확대했다. 청년 소상공인의 초기 안착을 돕고 생존율을 높이기 위한 취지다.

이차보전은 경영안정·창업·명절·버팀목·긴급경영자금 1년간 2.5%, 기업가형 소상공인·청년창업자금 2년간 2.5%, 희망두드림 자금 2년간 3%를 적용한다. 보증수수료는 모든 자금에 대해 1년간 0.5%를 지원한다.

디지털 기기 사용이 서툰 고령층을 고려해 온라인 신청 예외 기준도 만 55세 이상으로 완화했다. 해당 연령의 소상공인은 온라인 예약 없이 신분증을 지참해 경남신용보증재단 지점을 방문해 신청할 수 있다.

정책자금 신청은 오는 19일 부터 예산 소진 시까지 진행된다. 경남신용보증재단 누리집과 도내 12개 지점 및 출장소에서 접수하면 된다.