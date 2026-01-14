2003년부터 5000명 규모 Y퓨처리스트 지원 KT 실무진과 마케팅 기획·콘텐츠 제작 등 Z세대 자문단 역할…KT-Z세대 간 소통 창구

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 올해 활약할 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’를 오는 25일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

Y퓨처리스트는 KT그룹의 대학생 마케팅 서포터즈 프로그램이다. 지난 2003년 모바일 퓨처리스트 1기로 시작해 올해 24년 차를 맞았다. 지난 23년간 약 5060명의 대학생이 Y퓨처리스트 활동에 참여했다. 올해는 신규 73명을 선발해, 2년 차 활동을 지원한 멤버와 함께 총 100명 규모로 운영될 예정이다.

Y퓨처리스트로 선발된 대학생은 KT사업 관련 팀 프로젝트와 Y브랜드 마케팅에 직접 참여하며 실무 역량을 기를 수 있다. 구체적으로 기본기 강화를 위한 제안서 작성, 콘텐츠 기획을 주제로 한 크리에이티브 강연과 스터디 지원, 멤버 간 유대감 강화를 위한 각종 프로그램을 수행한다.

KT는 실제 Y퓨처리스트 중 일부는 KT를 포함한 여러 기업에 입사해 현업에서 활약하고 있다고 밝혔다.

아울러 Y퓨처리스트는 KT 공식 서포터즈와 Z세대 자문단 역할을 동시에 담당한다. Z세대 트렌드 전문 연구기관인 ‘대학내일20대연구소’와 2개월간 워크숍을 진행해 당해 트렌드 키워드를 선정·발표하는 ‘Y트렌드 컨퍼런스’, Y마케팅 기획·콘텐츠 제작 특화 태스크포스팀(TFT) 활동, KT 사업 알리기 캠페인 등 여러 프로그램을 통해 서포터즈로서 활동할 예정이다.

KT는 지난해 3년간 진행해 온 ‘Y트렌드 컨퍼런스’의 내용을 담은 책자 ‘Y트렌드 2025’를 출간해 교보문고, 밀리의 서재에 배포했다고 강조했다. 해당 책자에는 Y퓨처리스트가 2025년 선정한 키워드 5개인 ‘셀고리즘’, ‘폴더소비’, ‘AI:tionship’, ‘n놀러’, ‘듣폴트’와 2023년 키워드 ‘겟생’, 24년 ‘독파민’ 등 총 16개의 단어가 소개됐다. 트렌드 키워드 발굴부터 책자 출간까지 전 과정에 Y퓨처리스트가 참여했다고 KT는 설명했다.

국내 4년제 대학 1~6학기(2026년 학사일정 기준) 재학생·휴학생이면 Y퓨처리스트에 지원할 수 있다. 서포터즈로 선정될 시, 2월 말 발대식을 시작으로 8월 말까지 약 6개월간 활동한다. 1년 차 활동 종료 후 2년 차 활동 지원도 가능하다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장 상무는 “Y퓨처리스트는 20대를 대표하는 중추적인 임무를 수행하며 23년 역사를 이어온 프로그램”이라며 “Y퓨처리스트의 활동이 Y브랜드와 상품, 마케팅과 맞물려 큰 효과를 낸 만큼 그 가치를 잘 전파하고 청년의 재능이 밝게 빛날 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.