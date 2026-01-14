글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’ 첫선 인터내셔널 게임 플랜 5번째 모델 부산 공장 생산해 유럽 외 시장 공략

[헤럴드경제=권제인 기자] “필랑트는 르노그룹과 르노코리아가 함께 이뤄낼 수 있는 협업의 정점입니다.”

니콜라 파리 르노코리아 사장은 지난 13일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’를 세계 최초로 공개하고 “글로벌 시장에서 르노 브랜드의 프리미엄 가치를 한층 강화하는 역할을 담당하게 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

르노 필랑트는 ‘인터내셔널 게임 플랜 2027’ 전략 아래 개발된 다섯 번째 모델이다. 인터내셔널 게임 플랜 2027은 유럽 외 다섯 곳의 글로벌 허브에서 2027년까지 총 8종의 신차를 출시해 유럽과 유럽 이외 지역 간 시너지를 창출하는 전략이다. 국내 오로라 프로젝트 기준으로는 두 번째 모델로 아시아, 남미, 중동 등에서 르노 브랜드의 입지를 다지는데 기여할 것으로 전망된다.

파브리스 캄볼리브 르노그룹 최고 성장책임자 및 르노 브랜드 최고경영자(CEO)는 “필랑트는 르노 프랑스의 DNA와 한국의 기술적 우수성을 결합한 것이 특징”이라며 “르노 코리아의 부산 공장은 다차종을 생산하는 주요 제조 거점으로서 국내는 물론 글로벌 시장에서의 기술 발전에 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 제공하게 될 것”이라고 설명했다.

한국과 프랑스의 르노 디자인 센터 간 긴밀한 협력으로 완성한 르노 필랑트 디자인은 전통적인 차체 형식에서 벗어나 세단과 SUV의 특성을 고루 담아낸 독창적인 ‘크로스오버’ 스타일을 구현해 냈다. E세그먼트 크로스오버로서 길이 4915㎜, 너비 1890㎜, 높이 1635㎜의 더 크고 낮아진 차체 사이즈에 쿠페를 연상시키는 세련된 입체형 후면 디자인을 더했다.

르노 필랑트는 고객의 일상을 더욱 편안하고 풍요롭게 만드는 ‘프리미엄 테크 라운지’를 실내에 구현했다. 친환경 소재와 직관적이면서도 인체공학적인 설계, 첨단 커넥티비티 기술을 결합해 완성한 프리미엄 테크 라운지는 편안하면서도 풍성한 운행 경험을 선사한다.

르노 필랑트에는 앞서 그랑 콜레오스를 통해 좋은 평가를 받아온 직병렬 듀얼 모터 하이브리드 시스템이 보다 업그레이드되어 적용됐다. 하이브리드 E-테크 파워트레인은 100㎾의 구동 모터 및 60㎾의 시동 모터가 가솔린 1.5ℓ 터보 직분사 엔진과 만나 250마력의 시스템 최고 출력을 발휘한다.

르노 필랑트에는 르노의 ‘휴먼 퍼스트’ 철학에 따라 최대 34개의 첨단 주행 보조 및 안전 기능들이 적용되었다. 또한 레이더와 1개의 전면 카메라로 구현한 자율주행 레벨 2 수준의 첨단 주행 보조 기능이 모든 트림에 기본으로 탑재됐다.

르노 필랑트는 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 ▷테크노 4331만9000원 ▷아이코닉 4696만9000원 ▷에스프리 알핀 4971만9000원이다. 1955대 한정 런칭 에디션인 에스프리 알핀 1955는 5218만9000원에 선택 가능하다.

테크노 트림을 제외한 르노 필랑트는 르노코리아 부산공장에서 생산되어 올 3월부터 출고 예정이며, 계약은 1월 13일부터 전국 르노코리아 전시장에서 진행된다. 테크노 트림은 3분기 출시 예정이다.