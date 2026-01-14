‘세계 최고(最古) 목조 건물’ 관람

다카이치 총리와 친교 행사

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 14일 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 세계 최고(最古) 목조 건축물을 보유한 일본 나라현 호류지를 방문해 “정말 대단하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 한일 정상 간 친교행사을 통해 호류지를 찾았다. 이 대통령은 전날 다카이치 총리와 정상회담과 환담, 비공개 만찬에 이어 이날 호류지 행사까지 다섯 차례 대화를 나눴다.

이 대통령은 다카이치 총리와 악수하며 “손이 차다”며 웃거나, “여기 자주 와보시나? 어릴 때 소풍 다니셨나”라고 물으며 친목을 다졌다. 이어 양 정상은 이동 중 웃으며 농담을 주고 받는 등 친근한 모습도 보였다.

이후 이 대통령과 다카이치 총리는 주지스님의 설명을 들으며 호류지를 거닐었다. 이 대통령은 “목조건물인데 화재를 당했다고 아는데, 화재 없이 보존됐는가”라고 묻기도 했다.

주지스님이 오층목탑의 나무 기둥을 짚으며 설명하자, 이 대통령도 기둥을 만져봤다.

이어 참석자들은 금당을 관람 후 이동했다.

한편 이날 호류지 앞에는 다카이치 총리의 지지자들이 모여 응원을 보내기도 했다. 이들은 호류지 남문에 도착한 다카이치 총리를 향해 “사나에짱”이라고 부르며 인사했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 후루야 쇼우카쿠 호류지 관장의 설명을 듣고 있다. [연합]
