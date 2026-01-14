‘세계 최고(最古) 목조 건물’ 관람 다카이치 총리와 친교 행사

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 14일 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 세계 최고(最古) 목조 건축물을 보유한 일본 나라현 호류지를 방문해 “정말 대단하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 한일 정상 간 친교행사을 통해 호류지를 찾았다. 이 대통령은 전날 다카이치 총리와 정상회담과 환담, 비공개 만찬에 이어 이날 호류지 행사까지 다섯 차례 대화를 나눴다.

이 대통령은 다카이치 총리와 악수하며 “손이 차다”며 웃거나, “여기 자주 와보시나? 어릴 때 소풍 다니셨나”라고 물으며 친목을 다졌다. 이어 양 정상은 이동 중 웃으며 농담을 주고 받는 등 친근한 모습도 보였다.

이후 이 대통령과 다카이치 총리는 주지스님의 설명을 들으며 호류지를 거닐었다. 이 대통령은 “목조건물인데 화재를 당했다고 아는데, 화재 없이 보존됐는가”라고 묻기도 했다.

주지스님이 오층목탑의 나무 기둥을 짚으며 설명하자, 이 대통령도 기둥을 만져봤다.

이어 참석자들은 금당을 관람 후 이동했다.

한편 이날 호류지 앞에는 다카이치 총리의 지지자들이 모여 응원을 보내기도 했다. 이들은 호류지 남문에 도착한 다카이치 총리를 향해 “사나에짱”이라고 부르며 인사했다.